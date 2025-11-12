變弱鳳凰還會放假嗎？11/13停班課一次看 17縣市宣布了

鳳凰預計今晚在恆春半島登陸，明天清晨出海。（資料照）

已降為輕颱最低門檻的的「鳳凰」今晚在恆春半島登陸，預計明天（13日）清晨出海。雖然颱風中心附近已經沒有太大的威力，但前兩天鳳凰與東北季風共伴帶來暴雨，花蓮萬榮鄉明利村、宜蘭蘇澳鎮等地都發生災情。本報在此將為讀者整理週四停班課狀況，幫助讀者快速掌握相關資訊。

台北市

未列入警戒區。

新北市

未列入警戒區。

基隆市

未列入警戒區。

桃園市

未列入警戒區。

新竹縣

正常上班、上課

新竹市

正常上班、上課

苗栗縣

正常上班、上課

台中市

正常上班、上課

南投縣

正常上班、上課

彰化縣

正常上班、上課

雲林縣

正常上班、上課

嘉義縣

正常上班、上課

嘉義市

正常上班、上課

台南市

正常上班、上課

高雄市

正常上班、上課

屏東縣

正常上班、上課

宜蘭縣

正常上班、上課

花蓮縣

鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村停班停課

其餘地區正常上班、上課

台東縣

正常上班、上課

澎湖縣

正常上班、上課

金門縣

正常上班、上課

連江縣

未列入警戒區。

詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

