中資披皮？韓國人氣18禁漫畫「在台授權代理出版社」惹議

近日有家代理韓國人氣漫畫的新出版社，被網友懷疑背後疑似為中資，引發種種擔憂；圖為《劍與花》。（圖擷取自@snob216社群平台「X」）

中共政府近年大力打壓創作自由、性少數族群（LGBTQ+）群體，甚至有「耽美（BL）作家被捕入獄，判刑比性侵犯還重」等慘案，與台灣「神聖無碼帝國」創作環境相比，形成鮮明對比。台灣網友發現，人氣18禁韓國韓漫在台「代理出版社」疑「中資披皮」，消息一出，引起大批粉絲警惕與擔憂。

韓國BL漫畫《劍與花》、《虐美人：外傳 B》，以及BG漫畫《陷阱》、《只為尋求丈夫的支持》繁體中文版在台授權代理出版社，近日在台灣社群上掀起議論。不少台灣網友發現，負責代理這些作品的「尋葉文化出版社」，起初只在X平台開設官方帳號，直到有台灣粉絲陸續討論，才突然開設噗浪（Plurk）帳號。

然而，「尋葉文化出版社」此前並未在台灣出版任何書籍，而且在台營業登記地址早被近50家新創公司使用，引起部分台灣網友警覺，扮起柯南深入追查，發現「尋葉文化出版社」負責人的名字，竟與工商登記已停業的中國耽美小說代理商「緋沁」的負責人同名，同地址還有另一家與中國海棠文學關係密切的「一豆文化」。

據了解，中國海棠文學曾公開喊「支持一中原則」，一豆文化則在社群平台發文暗示，公司與中國海棠文學有關，因此獲得中國書粉信任，不需頻繁表態政治立場。另外，有網友分析尋葉文化出版社的公司名字，懷疑「尋葉」這2字，來自支持武統台灣、希望「台灣落葉歸根」或「台灣人回中國尋根」的中國人想法。

對於台灣網友們在網上討論熱潮，尋葉文化緊急開通噗浪帳號，發文說會在2026台北國際動漫節發售獲得代理的韓國限制級書籍，「歡迎台灣書迷提出建議」，他們都會「用心聆聽」。但事實上，至截稿為止，尋葉文化並未回應書迷與網友們的各種質疑，反而加深眾人的不信任感，擔憂作品翻譯充滿中國用語、劇情畫面被故意刪除。

此外，有熱心台灣網友科普，中國若要出版實體書籍，需要「金錢」與「人脈關係」，才能買書號並等待出版上市，但在台灣只需向國家圖書館的國際標準書號中心申請國際標準書號（ISBN）和出版品預行編目（CIP），因此推測中國業者為了便宜行事，才特別選擇以「披皮」方式，先滲入台灣出版業，再包裝回中國販售。

目前相關討論在臉書、噗浪、Threads等社群平台延燒，台灣網友們紛紛說，「神聖無碼帝國不容侵犯」、「用台灣的出版自由再賣給中國人！」、「感覺從一開始就是帶著統戰目的來」、「中耽蠻多這種批皮工作室、出版社」、「希望不是中資文化入侵啊，太可怕了」、「把中耽小說圈搞爛又要來污染其他坑」、「中資出版一定支語翻譯連發，洗腦台灣年輕人以為支語才是正確翻譯」、「擺明就是跟小紅書女權一樣，中資要學羚邦搶繁中動畫代理那樣，從BL下手統戰台灣腐圈」。

