鳳凰颱風全台4處公路災阻 公路局搶通時間一次看

馬太鞍溪臨時便道被水淹沒。（公路局提供）

受鳳凰颱風影響，交通部公路局統計，截至今天傍晚5時30分，包括花蓮、宜蘭、台東都有公路災阻，公路局預估明天（13日）搶通。

災阻路段有4處，第一是花蓮縣秀林鄉台8線157K+700（豁然亭路段）邊坡持續性落石雙向阻斷，機具已在現場待命搶修，預計13日15時搶通。第二是宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~16K+900（蘇澳至東澳路段）土石流坍方雙向阻斷，預計13日14時搶通。

第三處是花蓮縣光復鄉台9線228K+500~236K+500（馬太鞍溪河床臨時便道）南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。第四是台東縣海端鄉台20線149K+110至171K+500（向陽至利稻）150K+100、155K+100等兩處，發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，預計13日8時搶通。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

公路局也並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

