為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    自認校花級面試卻完敗！她曝考空姐「1件事」比漂亮重要

    2025/11/12 19:07 即時新聞／綜合報導
    成為空服員是不少人心中的夢想。（法新社）

    成為空服員是不少人心中的夢想。（法新社）

    成為空服員是不少人心中的夢想。一名女網友近日分享自己考空服員的心路歷程。她表示，儘管自己擁有多益金色證書與第三外語能力，國中開始就會被叫「校花」，但仍在多次航空公司面試中鎩羽而歸。她坦言，過程讓她深刻體會到，考空服不是漂亮就可以，「最重要的真的是眼緣。」

    原PO日前在表示 Dcard 發文表示，自己身高167公分、體重52公斤，從國中開始就常被稱為「校花」，高中、大學甚至出社會後也時常被稱讚外表。為了維持體態，她長期健身保養，同時努力提升談吐與氣質。

    原PO說，她18歲就開始打工，各種服務業都做過，畢業後先當上老師，後來想追夢便辭職。她分享，一開始她面試空服員時，原以為自己有身高、外貌優勢，心裡還會沾沾自喜，但後來認知到，考官或許都看出了她心裡的傲氣，儘管每次面試都順利進入最終關卡，卻始終與錄取擦肩而過。她反思，考官或許看得出她內心的傲氣，而這也是她在一連串失敗後學到最重要的一課。

    原PO提到，然而，一次次的失敗讓她開始感到過度競爭導致的自我消耗。26歲的她最終選擇暫時放下夢想，現在也應徵上了科技業工作。往好的方向想，這一年讓她學壞了很多，坐在辦公室時，她一方面慶幸不用再打掃或清廁所，另一方面又好想考上空服。她在文末感性地說，雖然夢想暫時中止，但仍祝福所有懷抱空服夢的人「順利飛上天」。

    貼文下方，不少網友給予祝福與鼓勵，原PO也回應，沒想到那麼多人給她安慰和加油打氣，「讓我小小碎掉的自信癒合了大半」，同時也認真的思考了自己長遠的規劃，最後她鼓勵所有的空服考生，即使屢屢fail也不要因此懷疑自己、覺得自己不漂亮，就是從失敗中學習，「如果真的打算放棄了這個夢想也不代表失敗，只是選擇了一條更適合自己的道路，盡全力了就好！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播