自認校花級面試卻完敗！她曝考空姐「1件事」比漂亮重要

成為空服員是不少人心中的夢想。（法新社）

成為空服員是不少人心中的夢想。一名女網友近日分享自己考空服員的心路歷程。她表示，儘管自己擁有多益金色證書與第三外語能力，國中開始就會被叫「校花」，但仍在多次航空公司面試中鎩羽而歸。她坦言，過程讓她深刻體會到，考空服不是漂亮就可以，「最重要的真的是眼緣。」

原PO日前在表示 Dcard 發文表示，自己身高167公分、體重52公斤，從國中開始就常被稱為「校花」，高中、大學甚至出社會後也時常被稱讚外表。為了維持體態，她長期健身保養，同時努力提升談吐與氣質。

請繼續往下閱讀...

原PO說，她18歲就開始打工，各種服務業都做過，畢業後先當上老師，後來想追夢便辭職。她分享，一開始她面試空服員時，原以為自己有身高、外貌優勢，心裡還會沾沾自喜，但後來認知到，考官或許都看出了她心裡的傲氣，儘管每次面試都順利進入最終關卡，卻始終與錄取擦肩而過。她反思，考官或許看得出她內心的傲氣，而這也是她在一連串失敗後學到最重要的一課。

原PO提到，然而，一次次的失敗讓她開始感到過度競爭導致的自我消耗。26歲的她最終選擇暫時放下夢想，現在也應徵上了科技業工作。往好的方向想，這一年讓她學壞了很多，坐在辦公室時，她一方面慶幸不用再打掃或清廁所，另一方面又好想考上空服。她在文末感性地說，雖然夢想暫時中止，但仍祝福所有懷抱空服夢的人「順利飛上天」。

貼文下方，不少網友給予祝福與鼓勵，原PO也回應，沒想到那麼多人給她安慰和加油打氣，「讓我小小碎掉的自信癒合了大半」，同時也認真的思考了自己長遠的規劃，最後她鼓勵所有的空服考生，即使屢屢fail也不要因此懷疑自己、覺得自己不漂亮，就是從失敗中學習，「如果真的打算放棄了這個夢想也不代表失敗，只是選擇了一條更適合自己的道路，盡全力了就好！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法