    首頁 > 生活

    鳳凰過後有感降溫! 入秋最強冷空氣11/17報到 全台低溫曝光

    2025/11/12 18:18 記者吳亮儀／台北報導
    氣象署17時30分發布最新鳳凰颱風海上陸上颱風警報。（氣象署提供）

    輕度颱風鳳凰預計今天（12日）晚間登陸，並減弱為熱帶性低氣壓後在深夜出海。中央氣象署今天傍晚說明，明天到下週一連兩波東北季風報到，特別是下週一第二波強度是入秋以來最強，各地低溫僅剩16度。

    氣象署科長林秉煜表示，今天傍晚鳳凰颱風的暴風圈已經明顯縮小，颱風構造也和一般的颱風不太一樣，強的對流在北側，隨颱風向東移動，未來一兩個小時內會通過屏東、鵝鑾鼻，深夜再從台東出海，東移過程中，對流會對南部帶來降雨。

    林秉煜表示，今晚到明天鳳凰颱風或減弱後的熱帶性低氣壓持續向東移動，北台灣地區會有明顯雨勢；另外，他也指出，明天會有一波東北季風增強，這波強度不大，北部白天約21度到22度，中南部影響不明顯，但要注意的是可能會和鳳凰颱風有一點共伴效應，基隆北海岸在今晚到明天清晨要非常注意強降雨。

    林秉煜表示，這週末假日天氣恢復穩定，但下一波東北季風會相當有感，是入秋以來最強的冷空氣，將在下週一（17日）白天報到，全台低溫約16度到18度，會是相當有感的降溫，提醒民眾注意。

    氣象署提醒，今晚至明晨北部、南部、東半部防局部大雨，尤其基隆北海岸、大台北山區注意局部豪雨及短延時強降雨。另外，沿海、離島也易有強風，活動要注意安全。

    氣象署在今天傍晚也發布鳳凰颱風海上陸上警報，17時的中心位置在北緯22.1度，東經120.2度，即在鵝鑾鼻的西北西方約70公里處。過去3小時鳳凰颱風暴風圈縮小，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。陸上警報警戒區域包括台南、高雄、台東、屏東、恆春半島。

    今晚到明天清晨定量降雨預報。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    氣象署提醒注意浪高。（氣象署提供）

    明天台灣周邊注意浪高。（氣象署提供）

    今天、明天天氣注意事項。（氣象署提供）

