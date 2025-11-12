60年沒回家的路 石門水庫淹沒區卡拉社部落成記憶中「失落故鄉」

石門水庫60年前興建完成，卻造成卡拉社部落成為淹沒區。（記者謝武雄翻攝）

石門水庫於1964年正式完工，當時位於枕頭山的卡拉社部落成為淹沒區，其中70多戶住戶有46戶被安置在觀音大潭地區，其餘30多戶則回到原鄉。安置大潭的住戶因鎘污染事件被迫四散各地，市議員王仙蓮說今質詢時，要求市府正視，積極推動「部落重建」或「土地返還」方案，讓族人重拾家園與尊嚴。

市長張善政表示，即使是枕頭山未淹沒地區受限於水質水源保護區，根本無法重建，目前崁津部落重建就碰到這樣的問題；若卡拉社族人願意選擇復興區其他不具環境敏感問題的地點，市府將全力協助重建。

請繼續往下閱讀...

原民局表示，目前卡拉社族人大約還有1千多人，族人彼此之間都有聯繫，此外，枕頭山部落目前唯一的聯外道路，是以渡船方式從薑母島碼頭進出，族人希望興建薑母島的聯外道路，但原民局2年前委託大地技師進行評估，發現地質不適合無法興建，目前僅當初枯水期興建通往羅浮地區的臨時道路可供緊急狀況時使用。

王仙蓮表示，石門水庫供北台灣上百萬人用水，但卡拉社族人被迫遷離，家園從此沉入水底，從此，卡拉社不再存在，成為記憶中「失落故鄉」；族人46戶居住觀音大潭，又碰到鎘污染事件，如今流離失所，希望政府不能只記得工程成就，卻遺忘這段被犧牲的歷史；尤其是枕頭山部落目前唯一的聯外道路，要以渡船方式從薑母島碼頭進出，族人要回祖地，必須「坐船進山」，她質疑，「一個部落60年沒有回家的路，政府難道看不到嗎，這樣的狀況符合居住正義嗎？」

卡拉社部落成為淹沒區，族人希望市府打通薑母島聯外道路，讓族人回家祭祖不再遙遠。（記者謝武雄翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法