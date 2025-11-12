結合歷史建築市場重建 苑裡天下路都更啟動打造新市容

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場辦理重建中；圖為今年5月舉辦上梁。（資料照）

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場辦理重建中，惟其周邊商業區整體環境老舊，縣府與公所規劃苑裡天下路兩側商業區都市更新計畫，經辦理公開展覽及說明會，廣納地方意見並檢討修正，歷經縣都委會多次審議終獲審查修正後通過，啟動舊街區再生新篇章。

對此，苑裡鎮代表會主席洪晃琦表示，此都市更新計畫範圍，是苑裡鎮市區核心地帶，透過都更不僅能讓市容煥然一新，且能活化地域空間機能，促進地方發展，他樂觀其成。

具歷史建築身分的苑裡公有零售市場7年前遭大火燒毀，重建及修復工程進行中。縣府工商發展處指出，市場歷經火災受損後，苑裡鎮公所進行市場重建及修復工程，完工後將重塑市場環境與機能，但周邊商業區建築風貌與機能衰退，整體景觀、人行環境及防災機能未能與都市需求配合，公共安全與商業機能亟待改善。

工商處表示，配合苑裡公有零售市場重建及修復工程，縣府劃定優先都市更新地區，範圍涵蓋天下路兩側商業區，北起成功路、西至中山路、南接和平路、東以大同路為界，總面積近6.5公頃，盼透過都市更新計畫，引導民間加速投入改善周邊建築與公共空間環境安全，強化市場重建效益，共同推動舊街區蛻變。

苑裡鎮天下路老街即將更新，縣府與鎮公所配合市場重建工程，改善街區建築與公共空間。（圖由苗栗縣政府提供）

