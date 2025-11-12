為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    慘!雨彈狂炸三星蔥損失逾40％ 卓揆允諾補助快速到位

    2025/11/12 17:34 記者王峻祺／宜蘭報導
    行政院長卓榮泰與三星蔥農對話，允諾補助會迅速到位。（記者王峻祺攝）

    鳳凰颱風為宜蘭帶來驚人雨勢，農作物首當其衝，其中三星蔥遭雨彈襲擊，初估損失逾40％，後續恐再誘發疫病，行政院長卓榮泰今天下午視察蔥田，針對蔥農盼政府加快現金救助等措施，當場允諾補助會快速到位。

    宜蘭單日累積雨量破1千毫米，造成各地淹水嚴重，農損也不斷傳出，其中三星蔥種植約40多公頃，損失慘重，植株不僅倒伏還折損，除泡水爛根，蔥葉也會黃化誘發病蟲害，行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、立委陳俊宇、行政院顧問林國漳、宜蘭縣代理縣長林茂盛等人前往勘災。

    卓榮泰說，目前最關心的就是豬價及蔥價，農業部已針對不同作物提出補助措施，包括溫室部分也從補助五成提高到八成，除祭出救助，未來也要協助農民加強田間排水功能。

    他說，針對農友期盼的各項補助一定會快速到位，災後復原務必迅速，同時強化防災韌性意識，政府會從技術、資金方面來協助農民朋友，也希望和宜蘭縣府一起努力，盡速查核農損，讓農友恢復正常運作。

    農業部長陳駿季說，極端天候造成農業經營風險愈來愈高，年初累積迄今，農業天然災害救助發放金額，大概超過65億元，以成本的百分之二十乘以5倍推算，台灣農損約300多億元，目前救助措施也持續檢討中，已研議第2次損失的加碼。

    林姓蔥農說，這次災損主要是因為雨勢持續超過48小時，雖然三星以高畦栽種，以利排水，但仍因雨勢過大導致青蔥泡水，目前看起來雖還好，但再過幾天就會開始爛根、水傷，導致產量萎縮，期望中央能夠從寬、從優、從速認定救助。

    三星蔥遭雨彈襲擊，初估損失逾40%，後續恐再誘發疫病。（記者王峻祺攝）

    行政院長卓榮泰視察三星蔥農損。（記者王峻祺攝）

    農業部長陳駿季進行農損簡報。（記者王峻祺攝）

