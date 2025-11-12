鳳凰將登陸！颱風過境各地風雨曝光 下週北台灣恐見「15°」低溫

鳳凰颱風強度減弱降為輕颱，中央氣象署預估12日晚會在恆春半島登陸。（擷取自中央氣象署網站）

鳳凰颱風強度減弱降為輕颱，中央氣象署預估今（12日）晚會在恆春半島登陸。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇稍早指出，颱風中心登陸到通過這段期間，中、南部降雨還是會增多，不過雨勢預期不會到太大，午夜過後至明天（13日）清晨颱風進入東南部海面，降雨應該就會趨緩，明天大致轉為多雲天氣。

吳聖宇今下午在臉書發文表示，鳳凰現在的強度已經是輕颱最低限度的門檻，中心附近應該已經沒有太強的威力，「反而是外圍一點的環流配合東北季風，蠻多地方的陣風今天依然是猛猛的吹，颱風中心逐漸靠近的高屏沿岸一帶在今天白天期間也有觀測到7-9級的陣風，整體來看，維持輕颱門檻到中心登陸應該還算是合理的操作，登陸後應該就會順勢降為熱帶性低氣壓，正式畫下颱風警報的句點。」

請繼續往下閱讀...

他接著說，今晚颱風中心登陸到通過這段期間，中部和南報還是會有一段降雨增多的時間，雨勢預期不會很大，等到午夜過後至明天清晨之前颱風進入東南部海面降雨應該就會趨緩，明天清晨過後大致轉為多雲的天氣。明天風力部分，應該會維持目前狀態，南部地區現在風向偏南，中心通過後會轉為偏北風，北邊的東北季風會被拉下來到南部，因此預期還是持續有較強的陣風發生，可能一直到明日白天的風都還是比較強的狀態；中部地區則是持續在東北季風的影響之下，持續有較強陣風，尤其是沿海地帶。

另外，花東地區今日白天在東南風影響下，雨勢還不小，要等到颱風進來到東南部、東部海面後，花東地區會轉變為背風面，降雨應該就會明顯緩和下來。至於北部、東北部今天還是受到東北季風影響，斷斷續續有降雨出現，尤其北海岸一帶在東北季風影響下，降雨仍繼續有較多累積的情況。預估今晚到明天（13日）清晨，隨著颱風進入東部海面，東北季風跟北台灣地形的交互作用將會趨於明顯，預報資料都顯示苗栗以北到宜蘭一帶，自今晚起到明日一整天可能又會有一次降雨增多的過程，雨量雖然已經沒有先前共伴效應那麼強，但是在山區仍可能有較大雨量出現機會，還是提醒北台灣的朋友要注意。

週五到週末（14日至16日），預期會恢復到正常的東北季風型天氣，迎風面局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴，北台灣一整天較涼，其他地方日夜溫差大。下週一、二（17日、18日）將會有另一股較強的東北季風南下，北部、東半部降雨增多，中南部維持多雲天氣，要等到下週三（19日）空氣轉乾，迎風面地區的降雨就會明顯減少。

必須注意的是，下週這波東北季風夾帶的冷空氣較明顯，中北部、東北部空曠地區低溫可能會降到15度以下，市區的低溫也可能降到17、18度，甚至北台灣白天的高溫有機會不到20度，應該是真正會有比較明顯的涼冷感受要出現了，未來這2、3天預報的變化值得持續留意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法