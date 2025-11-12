台中市區無風雨、海線風勢強 盧秀燕：鳳凰尚未登陸勿輕忽

台中市長盧秀燕表示，鳳凰颱風尚未登陸，市民仍不能掉以輕心。（記者蘇金鳳攝）

台中市今天停班課，市府昨召開防災會議一級開設第二次會議，由於鳳凰颱風步調緩慢，尚未登陸，而今天市區無風無雨，但海線卻風勢增強，災害應變中心統計，已禁止民眾上山下海，但是山區乃有7件7人、海邊及河床14件16人遭口頭與書面勸導；市長盧秀燕表示，目前鳳凰颱風未登陸，請民眾不要掉以輕心。

海線昨一整天都吹強風，大甲甚至出現7級，最大陣風10級，風勢相當大。消防局指出，本國籍同曄3號油輪11日航行至桃園市觀音西北方17浬，因舵機故障漂流，因船上未載運油料，除自有柴油4.5公秉，船身無漏油；11日下午4時拖船冠軍輪由基隆港出發前往拖帶，12日上午9時在台中港西南方17浬成功拖帶前往台中港，12日下午4時進港，船上8人（台籍5人、印尼籍3人）目前均安。

請繼續往下閱讀...

此外，今天台中市停班停課，市區並無風雨，盧秀燕在防災會議後表示，台中市風力平均7級以上、最大陣風是10級，不但達到放假標準且超標。她呼籲民眾，此次的颱風，海線影響最大，風力非常強，不能掉以輕心，要加以戒備，尤其台中市海線很長，有高達6個行政區，且和其他縣市海邊住戶稀少不一樣，台中6個行政區有高達將近50萬人口，請民眾不要掉以輕心。

台中市府召開防災會議一級開設第二次會議。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法