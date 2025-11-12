苗縣犬隻遭剪聲帶爭議難全沒入 議員質疑恐淪再度繁殖、販賣產品

圖為苗栗縣公館鄉「人人犬舍」內的犬隻。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發近300隻狗約9成被剪除聲帶，並違法使用年老、患病母犬繁殖，已被苗栗縣政府依法重罰並廢止其特定寵物業許可證。苗栗縣議員陳光軒在議會定期會中質疑原本苗縣府要依法全部沒入，但僅沒入85隻7歲以上犬隻，另188隻移至其他犬舍收容，恐淪為再度成為繁殖、販賣的產品。縣長鍾東錦表示，若全部沒入動物保護防疫所量能有限，會聯繫外縣市及縣內愛護犬貓團體收容空間來安置；全案查核不實等相關缺失責任已由政風處調查，很快就會有結果，並向縣議會說明。

陳光軒質詢指出，苗栗縣政府在遭受外界質疑護航人人犬舍後，縣長鍾東錦就馬上宣示將要重罰重懲，動防所也說將會依法將犬隻沒入，並表示縣府已經準備好收容空間，但事實上，動防所僅將7歲以上法定不得再繁殖的犬隻沒入，7歲以下的犬隻以該犬隻為謝姓獸醫師的私人財產，縣府沒有立場處置為由，其餘180多隻被割聲帶的犬隻，竟被轉送至其他犬舍繼續利用，讓這些遭受不人道處遇的狗狗再度成為繁殖、販賣的產品。

陳光軒質疑，該犬舍的犬隻數量從290到273隻，一變再變，這些都是登記在案的生命個體，一個都不能少，少了將近20隻，苗栗縣政府身為主管機關的監督管理失職，責無旁貸，而依照人人犬舍此次違反動保法的處分，縣府｢得逕行沒入｣，也就是說苗縣府絕對有協助狗狗脫困的行政裁量權，但縣府並沒有，反而成為不法業者的幫凶，讓業者藉由此機會開脫責任。他並建議收容應有更多的彈性，例如可與民間動保團體、犬舍合作做民間的協力收容，讓這些犬隻受到更好的照顧。

鍾東錦指出，業者的作法真的很可惡，他當時就不主張全部沒入，主要犬隻轉送人也不容易，愛心機構要認養也不好找，全送動防所，也無能力照顧，但不管是老狗或年輕的狗的生命都要疼惜，若要轉介到更好的地方，因是業者私人財產，縣府予以尊重，但該裁罰就該裁罰；此外，會請農業處聯繫外縣市及縣內愛護犬貓團體的收容空間，做妥適的處理。

苗栗縣犬隻遭剪聲帶爭議難全沒入，縣議員陳光軒質疑恐淪為再度繁殖、販賣產品。（記者張勳騰攝）

針對遭剪聲帶的犬隻收容問題，苗栗縣長鍾東錦允諾將妥適處理。（記者張勳騰攝）

