鳳凰颱風受災戶多 公路局多項車輛監理費用可緩繳

鳳凰颱風進逼，宜蘭縣多處災情嚴重。交通部公路局今天（12日）公布「1112鳳凰颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾只要持有證明，相關車輛監理費用可緩繳。（資料照，記者王峻祺攝）

帶來豪大雨，宜蘭縣多處災情嚴重。交通部公路局今天（12日）公布「1112鳳凰颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，相關車輛監理費用可緩繳。

公路局指出，只要災民持有證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，都可展延到明年5月31日前，再向公路監理機關申辦。

請繼續往下閱讀...

公路局表示，另因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具的證明文件，按修車日數減免，請民眾在2026年5月31日前提出申請。

此外，公路局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法