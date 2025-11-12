為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗沿海颳強風578戶停電 預計傍晚5點全面復電

    2025/11/12 17:01 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣後龍鎮、造橋鄉沿海鄉鎮出現停電災情，台電人員搶修。（圖由台電苗栗區營業處提供）

    苗栗縣後龍鎮、造橋鄉沿海鄉鎮出現停電災情，台電人員搶修。（圖由台電苗栗區營業處提供）

    鳳凰颱風來襲，雖強度減弱，降為輕颱，但依中央氣象署預報，苗栗縣局部地區有平均風力6級以上或陣風8級以上發生機率。台電苗栗區營業處統計截至今（12）天下午2點，累計578戶停電，已派員搶修，預計稍後傍晚5點可全面恢復供電。

    台電苗栗區營業處表示，面對鳳凰颱風侵襲，除盤點備妥人員、車輛機具及各階段動用人力外，並預防性加強派員巡視線路及樹竹修剪。截至今日下午2點，累計轄區曾經停電戶數為578戶，主要在後龍鎮及造橋鄉沿海鄉鎮出現零星災情，經派員搶修，預計傍晚5點全面恢復供電。

    台電苗栗區營業處表示，若仍有個別用戶尚未來電，請聯絡轄區里長透過里長LINE群組通報，或請利用台灣電力APP、台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

    台電人員搶修。（圖由台電苗栗區營業處提供）

    台電人員搶修。（圖由台電苗栗區營業處提供）

