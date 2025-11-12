為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國民年金要漲了！明年元旦起月投保金額調升6.79％

    2025/11/12 17:12 記者林志怡／台北報導
    明年元旦起國民年金月投保金額將由現行1萬9761元調為2萬1103元。（示意圖，資料照）

    明年元旦起國民年金月投保金額將由現行1萬9761元調為2萬1103元。（示意圖，資料照）

    因應消費者物價指數（CPI）累計成長率達到6.79％，社會保險司代理司長陳真慧說，明年元旦起國民年金月投保金額將由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費小幅增加43元至84元，但低收入戶及重度以上身心障礙者仍由政府補助、不受影響，另政府補助保費將相對增加補助57元至141元。

    陳真慧說明，國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依「國民年金法」規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。

    對於這次調整，陳真慧指出，由於政府會依被保險人身分補助40％至100％的國保保費，因此，明年元旦國保月投保金額將調升至2萬1103元後，每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，這次調整後，每年約增加37.5億元的保費收入。

    陳真慧也提到，明年元旦起，各項給付金額也將調高，生育給付由3萬9522元調升為4萬2206元、喪葬給付由9萬8805元調升為10萬5515元；若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6107元，各項政府補助保費相對增加補助57元至141元。

    衛福部指出，明年1至2月份的保費繳款單將於明年3月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可，若無力繳納保險費，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。

