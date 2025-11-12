新北林口山坡地解編商業區奇形怪狀 蔡淑君籲市府改善

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市林口台地尚有許多山坡地未解編，市議員蔡淑君今（12）日在市政總質詢中表示，如山坡地解編有助加速都市更新，當地人口稠密的老街「建成商業區」區格局方正，市府的解編草案圖範圍卻是奇形怪狀，農業部已明言，建成商業區絕對有全部劃出山坡地範圍的條件，陳情許久卻未獲回應，籲市府儘速回應。市長侯友宜說，已請農業局加快審查進度與檢討改善，盼讓解編更貼近住戶實際使用狀況。

蔡淑君指出，山坡地限高管制降低民眾都更改建意願，如能解編，將有助加速都更，加強居住安全；建成商業區區塊方正，市府的解編草案圖卻畫得奇形怪狀，也將民眾土地「一分好幾塊」，有的解編、有的不解編，這必會加重日後地政作業困難、阻礙都市計畫規劃發展，如照草案通過，她的服務處恐怕會被民眾丟雞蛋抗議。

請繼續往下閱讀...

蔡淑君表示，去年就帶著在地民眾陳情書向市府反映，至今進度遲緩，她找到立委協助與農業部討論，中央表態該區有條件全部畫出山坡地範圍，且市府就可自行決定，籲市府儘速回應民意。

侯友宜說，會來解決問題，已請農業局加速進度與檢討改善，希望讓解編更貼近在地實際狀況。

農業局長諶錫輝、城鄉發展局長黃國峰指出，此案2月已委託可行性評估，期間中央修正「畫地作業要點」，直轄市需要配合修法，草案範圍是依照水土保持專業畫出來的，此外，林口特定區都計是在1975年由中央劃定建成商業區，山坡地則是在1980年才劃設完成，中央當時作業可能沒有套圖，這項問題農業局、城鄉局正著手要處理，要保障既有建築權益，也有利後續都更進行。

蔡淑君表示，建成商業區區塊方正，市府的解編草案圖卻畫得奇形怪狀，也將民眾土地「一分好幾塊」。（翻攝蔡淑君質詢影片）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法