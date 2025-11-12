未雨綢繆 雲林將成立「草嶺潭」應變小組展開地質探測

今年7月初連日豪大雨，古坑草嶺村清水溪上游堰塞湖第6度形成，沒幾天即恢復通洪消失。（圖由草嶺村民蘇大昆提供）

鳳凰颱風為花蓮山區帶來豪雨，其中花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流口沖刷下降，相關單位繃緊神經監測，雲林縣長張麗善今（12）日下午主持災害應變中心會議後受訪指出，針對曾6度形成的「草嶺潭」堰塞湖除第四河川分署會持續監測，縣府也將與南投縣府及四河分署等單位成立應變小組，並展開地質探測，提早做好應變，確保民眾生命財產安全。

草嶺潭位在古坑鄉草嶺村清水溪上游，也是1處因地震、豪雨及土石崩塌堵塞河道而形成的堰塞湖，歷史上曾於1862年、1941年、1942年、1979年、1999年921地震及今年0708豪雨，6度形成及消失。

張麗善表示，四河分署從2016年針對草嶺潭持續做監測至今10年，縣府10月召開跨單位會議，縣府要求四河分署要持續監測及重新檢視地形水文參數。四河分署允諾納入2026年計畫辦理，也將持續利用水位觀測及空拍方式監控。

張麗善指出，極端氣候，短延時強降雨發生機率頻繁，根據草嶺潭多次形成紀錄，未來還是有可能形成，為確保下游古坑、林內及南投縣竹山等地區民眾安全，縣府針對清水溪堰塞湖成立溢流應變小組，成員包括雲林縣府各單位、四河分署、南投縣政府、林業保育署，並聘請前內政部長李鴻源與中興大學團隊協助。

她說，縣府也將請專業團隊做地質探測，了解草嶺潭兩側土質、地質的變化與影響，提供監測小組分析，只有了解這個地方，才能防範未然，將傷害降至最低，確保民眾生命財產安全。

雲林縣鳳凰颱風災害應變中心會議，由縣長張麗善主持。（記者黃淑莉攝）

