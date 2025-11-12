三重果菜市場搬遷案遭退回！議員籲自行撤案 市府：再評估與地方溝通

內政部都市計畫委員會說，新北市府若決定將三重果菜市場異地搬遷，因涉及重大政策調整，應先循程序將原案撤回，依都市計畫程序重啟新案。（記者羅國嘉攝）

內政部都市計畫委員會昨天（11日）確認會議紀錄後說，新北市府若決定將三重果菜市場異地搬遷，因涉及重大政策調整，應先循程序將原案撤回，並依都市計畫程序重啟新案。對此，議員顏蔚慈說，公文顯示蘆洲居民長期團結抗爭已取得初步成果，關鍵在於侯市府是否願意順應民意自行撤案；城鄉發展局都市計畫科長鄧涵瑛則回應，後續將依照內政部決議，請相關單位再行審慎評估，並與地方充分溝通取得共識後，再續行都市計畫作業。

內政部呼籲三重果菜市場若異地遷建應重啟新案。議員王威元指出，三重果菜市場都更及蘆南、北開發是帶動三重、蘆洲未來發展的關鍵。建請市府儘速依循內政部都委會的指導意見，加速研擬具體可行的解決方案。同時，應充分傾聽地方民意並凝聚共識，促使蘆南北整體開發案與三重果菜市場都市更新案往前順利推進。

不過，議員黃桂蘭則認為，地方多數居民已明確表達反對將三重果菜批發市場遷入蘆洲，市府應尊重地方意見，讓搬遷案從開發規畫中排除。「南北側區段徵收開發案可以繼續推動，但不應把果菜市場一起包進來。」

顏蔚慈也說，侯友宜應親自承擔決策責任，而非將三重果菜批發市場搬遷問題推給市都委會專家小組與評估會議，缺乏行政首長應有的擔當。她重申，蘆洲人的訴求非常明確，就是要求市府撤回銀河灣計畫、拒絕三重果菜批發市場進入蘆洲，並應依程序重新送件市都委會依法審議。

