    鳳凰颱風來襲全台70傷 431件災損 宜花仍有16處未退水

    2025/11/12 16:45 記者陸運鋒／新北報導
    馬太鞍溪堰塞湖現況。（記者陸運鋒翻攝）

    馬太鞍溪堰塞湖現況。（記者陸運鋒翻攝）

    鳳凰颱風威力持續減弱，中央災害應變中心今（12）日下午舉行第6次工作會報，由指揮官內政部長劉世芳主持，統計至今天下午，颱風已造成全台70傷，累計積淹水災情121件、未退水16件、宜蘭縣未退水15處，主要位於五結鄉、冬山鄉與壯圍鄉的農田、排水路周邊低窪區，另1處在花蓮馬太鞍明利村。

    明利村淹水處置及圍堵部分，水利署昨（11）日已進場搶險阻斷水路，並於溢流點拋放大量鼎塊阻水，避免河水再進入市區（持續施作中），缺口長度約15公尺，今（12）日持續進行濬深改水路、擋水工程作業進度60%。已完成佈設防水檔板470片（423公尺），避免影響下游萬榮國中、鐵路系統與花45線。

    中央災害應變中心統計，全台總災情431件，包括路樹倒塌、民生基礎設施、道路隧道、土石、建物毀損等，曾停電19759戶、待修復9174戶，其中雲林縣6180戶、彰化縣687戶部分，劉世芳指示相關單位查證是否颱風造成；曾停水8809戶、已全數復水，基地台損毀6座、待修復5座；累計10縣（市）政府疏散撤離8344人，共8縣市開設65處收容1395人。

    馬太鞍溪堰塞湖部分，今下午1時監測數據水位1011.38公尺，湖區面積約7.8公頃，自10日深夜11時水位開始下降起，迄今湖區水位已下降9.32公尺，蓄水量減少約96.6萬立方公尺，餘68.7萬立方公尺蓄水量，蓄水量約為溢流前0.75%，將持續監測堰塞湖最新狀況，即時發布警戒資訊。

    農業部發布新北市土石流紅色警戒21條、黃色警戒1條，宜蘭縣土石流紅色紅色警戒29條、黃色警戒31條，花蓮縣土石流黃色警戒32條。

    明利村淹水處置及圍堵情形。（記者陸運鋒翻攝）

    明利村淹水處置及圍堵情形。（記者陸運鋒翻攝）

    中央災害應變中心今（12）日下午舉行第6次工作會報，由指揮官內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒翻攝）

    中央災害應變中心今（12）日下午舉行第6次工作會報，由指揮官內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒翻攝）

