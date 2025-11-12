為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    議員陳韋曄促仿雙北加碼青年租金補貼 桃市府允研議

    2025/11/12 16:33 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市議員陳韋曄要求擴大青年租金，並整合「青年安心讚」等就業及社福資源，讓青年願意在桃園生根。（記者謝武雄攝）

    桃園市議員陳韋曄要求擴大青年租金，並整合「青年安心讚」等就業及社福資源，讓青年願意在桃園生根。（記者謝武雄攝）

    桃園市議員陳韋曄今於市政總質詢時提到，目前青年租金補貼全由中央支應，但補助似乎不足，建議比照北市、新北自籌加碼，將「青年租屋」和「包租代管政策」結合，納入一定比例「青年租戶」優先承租，希望市府跨局處整合「青年安心讚」等就業及社福資源，讓青年不只租得起，更能穩定就業、留在桃園發展；都市發展局長江南志表示，市府會再研議加碼相關方案來照顧青年族群。

    江南志表示，目前優先以中央300億元擴大租補預算，提供青年租屋補助，另有社宅、包租代管及未來可負擔住宅等多元政策供青年選擇；第五期包租代管計畫預算1億4千萬元，將優先把青年、婚育家庭納入為政策照顧對象，並由包租代管業者協助青年租屋及申請中央租金補貼。

    勞動局長李賢祥說明，桃園市積極推動青年安薪就業讚方案，針對青年經方案面試錄取者，受僱滿6個月最高獎勵2萬1千元，3年來謀合近7000人，執行率均超過9成5，另中央還有「青年職得好評計畫」、「支援青年就業計畫」及「青年跨域就業津貼」等多項就業促進措施，勞動局將持續依青年實際需求搭配最適方案協助穩定就業，並針對偏遠地區及弱勢青年之需求進行研析，依財務狀況與政策方向，適時檢討與調整，以確保資源運用效益與政策推動成效之最大化。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播