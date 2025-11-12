為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南北大不同！鳳凰來襲宜蘭暴雨 曾文水庫上游無雨

    2025/11/12 16:35 記者吳俊鋒／台南報導
    「鳳凰」颱風來襲，截至下午，曾文水庫上游仍未出現明顯降雨。（記者吳俊鋒攝）

    「鳳凰」颱風來襲，截至下午，曾文水庫上游仍未出現明顯降雨。（記者吳俊鋒攝）

    「鳳凰」颱風來襲，降雨情形南北大不同，宜蘭整夜暴雨，引發洪災，國內規模最大的曾文水庫，上游卻無雨，沒有「進帳」。

    曾文水庫二期稻作供灌作業已告一段落，秋冬雜作供灌則持續中，但農業用水量暫時減少，若田間現地降雨明顯，仍可有機會再節省出水，農田水利署嘉南管理處評估目前水情穩定。

    鳳凰暴風圈雖已進入陸地，但截至今天下午，仍未為台南、嘉義等山區帶來豐沛水氣，曾文、烏山頭水庫，以及供應民生用水的南化水庫等，上游都沒有降雨，並無明顯進水，蓄水量依舊。

    水利署南區水資源分署觀測，截至下午4點，曾文水庫水位標高226.29公尺，蓄水率86.48％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量約4.81億立方米，比「莫拉克」風災後，同期平均還多7000萬立方米左右，水情審慎樂觀，但也籲請民眾持續養成節約用水的習慣，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

    至於南化水庫，水位標高178.14公尺，有效蓄水量7634萬立方米，蓄水率89.57％；由於鳳凰仍未完全過境，可能還有風雨，呼籲民眾持續掌握氣象預報，注意安全。

