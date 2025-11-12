為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    山豬山羌破壞減量 基隆山藥大餐明開賣

    2025/11/12 16:09 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆山藥口感佳、風味獨特，又是健康食材，山藥大餐每年秒殺。（記者盧賢秀攝）

    基隆因多雨低溫氣候，生產的山地口感綿密、風味獨特，市府與農會22日將舉行「山藥大餐」，有「山藥海鮮寶寶」、「山藥魚肉米粉鍋」等10道創意料理，限量百桌，只要5800元，明天（13日）上午9點現場訂購。

    基隆市農會理事長黃李欽說，基隆山藥口感細膩、切口不易褐化，特別好吃又是健康食材，但今年受到山豬與山羌破壞，產量減少，只有1.8噸，幸好近日颱風大雨影響不大。

    副市長邱佩琳指出，「山藥大餐」不只是年度美食盛事，更是推廣基隆農產與文化的重要平台。感謝基隆市農會長期努力，讓基隆山藥品質穩定、深受民眾喜愛。市府將持續協助農友提升產銷能量，並結合食農教育與觀光活動，讓更多人看見基隆農業的實力與魅力。

    產業發展處長蔡馥嚀指出，今年「山藥大餐」結合新鮮漁產與當季食材，設計10道兼具創新與傳統的特色佳餚，包括「山藥海鮮寶寶」、「山藥白玉卷」、「山藥魚肉米粉鍋」料理。13日上午9時在產發處（地址基隆市中正區信二路301號3樓）及基隆市農會（地址基隆市七堵區明德一路149號）同步訂購，限量計100桌，每桌5800元（市價6300元）絕對物超所值，每人限購2桌。

    基隆山藥口感佳、風味獨特，又是健康食材，山藥大餐每年秒殺。（記者盧賢秀攝）

