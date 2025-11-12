為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「社會情緒學習」融入高中課程 冥想、園藝培養學生同理心

    2025/11/12 16:12 記者楊綿傑／台北報導
    文華高中師生進行同理心練習。（教育部提供）

    文華高中師生進行同理心練習。（教育部提供）

    不只EQ、IQ，「社會情緒學習（SEL）」也成學生重要能力！教育部鼓勵學校將SEL融入課程，培養學生自我覺察、情緒管理、同理心及人際互動的素養，推動「高中優質化輔助方案」，透過學校將相關概念納入國文、英文、生命教育等課程，透過冥想、園藝治療等活動讓學生接觸，也帶領反思與討論，從多元面向展現成果，為學習注入更多溫度與人文關懷。

    屏東高中國文科教師設計《文本與情意探究》單元，透過〈孔乙己〉、〈范進中舉〉等文本，引導學生剖析角色情緒，並結合薩提爾冰山理論，帶領學生反思「生活與生存」的差異。課堂不僅強調自我覺察與自我管理，更培養學生在人際互動中換位思考，學會責任決策，將文本學習延伸至生命教育。

    陽明交大附中英文科教師則以「文學小圈圈」與「心情溫度計」為核心策略，協助學生在小組閱讀與討論中建立安全的溝通環境。學生們透過角色分工，降低表達壓力，在討論中逐步展現自信與歸屬感。「心情溫度計」活動則協助學生練習表達情緒，從「還好」到「今天討論有參與」，顯示自我覺察與人際互動的明顯進步，實踐語言學習即是社交學習的精神。

    文華高中則開設《青春黑皮兒》課程，結合SEL與正向心理學，從幸福感出發，引導學生建立正向生活態度。課程內容涵蓋「正念冥想」、「情緒卡練習」、「同理心演練」及「園藝治療」等體驗活動，讓學生在靜心、討論與創作中學會觀照自己、理解他人。學生透過「21天幸福計畫」實踐助人與自我成長，並以影片《文華幸福圖像》呈現校園幸福樣貌，展現人際合作與社會覺察力。

    教育部表示，這些課程不僅是各校在教育現場推動SEL的具體成果，也充分體現教師在課程設計上，創新與實踐的精神。這將有助於學生在覺察自我情緒、表達感受與行動中，逐步培養個人與社會的幸福感，以及展現同理心與關懷，為未來社會注入溫柔而堅定的正向能量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播