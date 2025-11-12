「社會情緒學習」融入高中課程 冥想、園藝培養學生同理心

文華高中師生進行同理心練習。（教育部提供）

不只EQ、IQ，「社會情緒學習（SEL）」也成學生重要能力！教育部鼓勵學校將SEL融入課程，培養學生自我覺察、情緒管理、同理心及人際互動的素養，推動「高中優質化輔助方案」，透過學校將相關概念納入國文、英文、生命教育等課程，透過冥想、園藝治療等活動讓學生接觸，也帶領反思與討論，從多元面向展現成果，為學習注入更多溫度與人文關懷。

屏東高中國文科教師設計《文本與情意探究》單元，透過〈孔乙己〉、〈范進中舉〉等文本，引導學生剖析角色情緒，並結合薩提爾冰山理論，帶領學生反思「生活與生存」的差異。課堂不僅強調自我覺察與自我管理，更培養學生在人際互動中換位思考，學會責任決策，將文本學習延伸至生命教育。

陽明交大附中英文科教師則以「文學小圈圈」與「心情溫度計」為核心策略，協助學生在小組閱讀與討論中建立安全的溝通環境。學生們透過角色分工，降低表達壓力，在討論中逐步展現自信與歸屬感。「心情溫度計」活動則協助學生練習表達情緒，從「還好」到「今天討論有參與」，顯示自我覺察與人際互動的明顯進步，實踐語言學習即是社交學習的精神。

文華高中則開設《青春黑皮兒》課程，結合SEL與正向心理學，從幸福感出發，引導學生建立正向生活態度。課程內容涵蓋「正念冥想」、「情緒卡練習」、「同理心演練」及「園藝治療」等體驗活動，讓學生在靜心、討論與創作中學會觀照自己、理解他人。學生透過「21天幸福計畫」實踐助人與自我成長，並以影片《文華幸福圖像》呈現校園幸福樣貌，展現人際合作與社會覺察力。

教育部表示，這些課程不僅是各校在教育現場推動SEL的具體成果，也充分體現教師在課程設計上，創新與實踐的精神。這將有助於學生在覺察自我情緒、表達感受與行動中，逐步培養個人與社會的幸福感，以及展現同理心與關懷，為未來社會注入溫柔而堅定的正向能量。

