    首頁 > 生活

    風雨不大也不鬆懈 林欽榮視察美術館綠園道防颱

    2025/11/12 16:05 記者王榮祥／高雄報導
    林欽榮前往美術館綠園道視察防颱整備。（高市府提供）

    儘管鳳凰颱風在高雄風雨不明顯，高雄市政府防颱整備仍不敢鬆懈，副市長林欽榮於今下午隨同工務局公園處視察美術館綠園道，並慰勞工作人員辛勞，他強調各單位務必落實相關防颱整備工作，確保相關準備可即時增援投入救災。

    林欽榮表示，為減少颱風來襲造成路樹傾倒影響市民生活及生命財產安全，今下午隨同公園處前往美術館綠園道的防颱整備情形，並責請公園處倘接獲災情通報，應立即出動人員與機具前往處理，將交通及安全的影響降到最低，颱風過後請公園處務必以最快速度恢復市容景觀。

    工務局長楊欽富表示，工務團隊已動員人力，加強行道樹的疏枝修剪及支架固定工作，以抵抗風壓避免傾倒，同時加強所管轄的公園、行道樹疏枝修剪、支架固定，及路燈、開關箱檢修等。

    颱風來臨期間將持續進行巡查及喬木加固等作業，並整備自有救災機具人力，若颱風帶來災情，將迅速投入災後復原行動，確保市民安全，維持交通順暢。

    林欽榮颱風日視察與慰勞第一線工作人員。（高市府提供）

