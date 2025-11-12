新北歡樂耶誕城11/14開城 行政園區同步禁菸違者最高罰1萬

11月14日起新北行政園區全面禁菸為節慶營造無菸氛圍。（衛生局提供）

新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，為營造乾淨、健康的節慶環境，新北市衛生局宣布自開城日起，市府行政園區除吸菸區外全面禁菸。耶誕城期間人潮眾多，市府已自11月1日起展開宣導，14日起取締，違者將依《菸害防制法》裁罰2000至1萬元，呼籲民眾共同打造清新無菸的耶誕城。

衛生局指出，市府行政園區是市民洽公及活動的重要場所，隨著耶誕城活動登場，人潮將大幅增加。為守護大家的健康，市府自11月1日至13日進行宣導與勸導，並自14日起開始取締，若違規吸菸，將依《菸害防制法》第40條第2項規定，處2000元至1萬元罰鍰。

衛生局表示，市府已設置明顯禁菸標示與宣導看板，提醒民眾共同遵守。市府也持續推動健康城市政策，透過禁菸措施營造更友善的公共空間，讓耶誕城活動在無菸環境中進行，保障民眾呼吸健康。呼籲民眾若有戒菸需求，可利用各區衛生所提供的戒菸服務，或撥打0800-636363戒菸專線尋求協助。

