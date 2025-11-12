為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北歡樂耶誕城11/14開城 行政園區同步禁菸違者最高罰1萬

    2025/11/12 16:01 記者羅國嘉／新北報導
    11月14日起新北行政園區全面禁菸為節慶營造無菸氛圍。（衛生局提供）

    11月14日起新北行政園區全面禁菸為節慶營造無菸氛圍。（衛生局提供）

    新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，為營造乾淨、健康的節慶環境，新北市衛生局宣布自開城日起，市府行政園區除吸菸區外全面禁菸。耶誕城期間人潮眾多，市府已自11月1日起展開宣導，14日起取締，違者將依《菸害防制法》裁罰2000至1萬元，呼籲民眾共同打造清新無菸的耶誕城。

    衛生局指出，市府行政園區是市民洽公及活動的重要場所，隨著耶誕城活動登場，人潮將大幅增加。為守護大家的健康，市府自11月1日至13日進行宣導與勸導，並自14日起開始取締，若違規吸菸，將依《菸害防制法》第40條第2項規定，處2000元至1萬元罰鍰。

    衛生局表示，市府已設置明顯禁菸標示與宣導看板，提醒民眾共同遵守。市府也持續推動健康城市政策，透過禁菸措施營造更友善的公共空間，讓耶誕城活動在無菸環境中進行，保障民眾呼吸健康。呼籲民眾若有戒菸需求，可利用各區衛生所提供的戒菸服務，或撥打0800-636363戒菸專線尋求協助。

    11月14日起新北行政園區全面禁菸為節慶營造無菸氛圍。（衛生局提供）

    11月14日起新北行政園區全面禁菸為節慶營造無菸氛圍。（衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播