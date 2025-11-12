為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    未搶下輝達！新北林口媒體園區C、D區招商進度 議員關切

    2025/11/12 16:08 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市「國際AI+智慧園區（舊稱林口工一市地重劃開發案）」總面積約107.91公頃，市議員蔡淑君今（12）日在市政總質詢中關心招商進度，表示該案自2023年推動至今2年，僅有3間廠商在蓋，進度緩慢，另也關心「林口國際媒體園區」C、D區招商進度。市長侯友宜說，因AI園區招商需符合AI項目，限制較多，C、D區本要招商科技大廠輝達，目前看起來輝達可能落腳台北，現與國土署在談，「國家也可以進來蓋啊」。

    蔡淑君指出，AI智慧園區自2023年11月至今，僅有3間廠商在蓋，儘管經濟發展局聲稱有11案在審查中，但審查距離動工還有很長的距離，上百公頃土地開發2年進度緩慢，僅有「一小撮」在動，如開發進度遲遲推不動，「AI就GG（完蛋）了」。

    侯友宜、經發局長盛筱蓉回應，目前開發率14％，包括艾司摩爾在內已領到執照，有11案在審查；招商要符合AI項目，也盼招商具有知名度的廠商，因此審查較為嚴格。

    蔡淑君進一步質疑，媒體園區招商進度也牛步，媒體園區C、D區土地目前招商進度為何？侯友宜說，C、D區三立退出後，本要招商輝達，目前看來輝達應會落腳台北，因此這塊寶地的使用還在跟國土署討論，兩塊地併在一起比較好招商；侯也認為，該地國土署跟市府可以共同開發，「國家也可以進來蓋啊」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播