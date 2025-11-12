為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲 屏縣府預防性撤離山區689人

    2025/11/12 16:01 記者葉永騫／屏東報導
    預防性撤離的民眾安置到特定地點。（屏東縣政府提供）

    預防性撤離的民眾安置到特定地點。（屏東縣政府提供）

    鳳凰颱風來襲，北部和宜蘭下大雨造成淹水災情，南部雖然首當其衝，但今天白天卻是晴天無雨，風速也不大，讓民眾放了一個颱風假，百貨公司、街道都是外出的人，但屏東縣政府防颱不敢放鬆，到下午3點已預防性的撤離了山區民眾689人。

    受到鳳凰颱風來襲影響，高屏地區放颱風假，但是上午南部天氣放晴，民眾紛紛上街逛街，百貨公司及電影院的人潮明顯增加，有營業的餐館也是大排長龍，適逢萬丹泥火山噴發，吸引了不少民眾前往現場觀賞，也讓附近的交通呈現罕見的車潮，南部的民眾說，天氣都放晴，無法想像北部正在下大雨還淹水，還質疑這個颱風會不會登陸。

    不過到了下午3點以後，南部的雲層明顯增加，風力也開始增加，有些商家決定下午5點以後要提早休息，但有些商家則仍是正常營業，不受到颱風影響。

    由於鳳凰颱風動向一再南移，將從屏東通過，縣政府對於防颱不敢放鬆，霧台、三地門、泰武、來義、滿州等山地鄉都進行預防性的撤離，到下午3點，已撤離689人，安置327人，各相關單位也都上緊發條注意颱風動態。

    泥火山噴發吸引了許多民眾前往觀賞。（記者葉永騫攝）

    泥火山噴發吸引了許多民眾前往觀賞。（記者葉永騫攝）

    颱風假百貨公司人潮湧現。（記者葉永騫攝）

    颱風假百貨公司人潮湧現。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播