    台南土地公廟遭怪男撒香灰 廖大乙：神明有事要交代

    2025/11/12 16:00 記者王姝琇／台南報導
    怪男前往台南鎮轅境土地公廟，將天公爐香灰撒出來，廟方報警處理。（記者王姝琇翻攝）

    怪男前往台南鎮轅境土地公廟，將天公爐香灰撒出來，廟方報警處理。（記者王姝琇翻攝）

    台南鎮轅境土地公廟人員今天上午發現廟埕前被撒滿香灰，一片狼藉。調閱監視器畫面得知，原來是一名男子清晨來搞破壞，將天公爐的香灰撒出來。知名民俗專家廖大乙表示，是神明有話要說，建議廟方人員請示。

    廟方表示，當時廟公正在後殿準備早課香案，並未即時聽到門口的異狀。直到香客進門拜早香時，才驚見廟埕前灰飛如雪，神前一片狼藉。所幸未造成人員受傷，但清理工作卻花了整整2個多小時整理。

    廖大乙說，凡事都有前兆，台南廟宇眾多，該名男子為何只挑選這間廟？顯示神明借此想要說明什麼，神明有事要交代，建議廟方請示。

    此外，該名男子的行為，宛如觸犯天條，為大不敬，對當事人的運勢會有影響，凡事都有因果。

    事後廟方調閱監視錄影畫面，鎖定涉事男子身影，並立即報警處理。廟方強調，報警並非為了追究刑責，而是希望藉此提醒其他宮廟注意防範，避免再有類似情事發生。

    廟方人員無奈地說：「以前有人偷偷塞豬肉，如今又有人撒香灰，這樣的行為不僅不敬神明，也讓維護廟宇環境的志工十分辛苦。」

