花蓮馬太鞍溪水止不住 萬榮明利村民目睹家當、貨櫃漂走

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過二天仍無退去的跡象，可以看到村民的貨櫃被洪水流走。（民眾提供）

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象，明利村低窪地區仍泡在水中，許多撤離的明利村民待在高處往下看著洪水摧殘家園，房屋被大水吞沒，家當、車子、貨櫃倉庫不斷被洪水帶走，從村民眼前流過，有些村民也透過家裡的監視器，看著洪水往住家內灌，心情沉重。

「當初把堤防尾端再往上游多延伸、加固，或許就可以擋下洪水。」明利村長林萬成說，有的住家與工寮幾乎整棟被淹沒，甚至看不見屋頂，部分房屋僅剩半層樓露出水面。但道路被泥水覆蓋，人員難以進入勘災，目前尚無法掌握確切受損情況。他抱怨，之前不處理現在臨時抱佛腳，水這麼大根本封不起來。

村民們也對政府怨聲載道，一名不願具名的居民說，早知道光復鄉是因為堤防發生水災，水利署卻後知後覺，「人為能預防的為何不做」，會勘時還說不會有事，有事會負責，現在淹成這樣，「拿什麼負責？」村長提醒也無人理會，導致洪水灌進村裡。「半個小時可以預防卻不做」，本來明利村不會淹水，結果現在淹成這樣，「這不是人禍什麼才是人禍」。

另一名村民說，「這百分百就是人禍啊！」，當初疏濬一直在南岸光復那邊做，北岸這裡河床也是墊高，大家就一直要求九河局在堤防尾端那邊也是要做保護，但官員一直保證沒有問題、沒有危險，現在水就是從那裡進到社區啊！每天看著洪水一直流，看著自己的家被洪水沖進去，水位時高時低，就看著自己家泡在水中，農機、土地、農作什麼都毀了。

住在重災區明利村四鄰的朝先生說，昨晚透過家中天花板監視器看到洪水湧進屋內，今天早上再看，整棟房子已泡在水中央，真的很難過。事情已經發生，也只能接受，但破口如果不修好，以後一定還會再淹，希望政府盡快修復堤防，讓村民能重返家園。

