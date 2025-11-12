為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮馬太鞍溪水止不住 萬榮明利村民目睹家當、貨櫃漂走

    2025/11/12 15:38 記者王錦義／花蓮報導
    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過二天仍無退去的跡象，可以看到村民的貨櫃被洪水流走。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過二天仍無退去的跡象，可以看到村民的貨櫃被洪水流走。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象，明利村低窪地區仍泡在水中，許多撤離的明利村民待在高處往下看著洪水摧殘家園，房屋被大水吞沒，家當、車子、貨櫃倉庫不斷被洪水帶走，從村民眼前流過，有些村民也透過家裡的監視器，看著洪水往住家內灌，心情沉重。

    「當初把堤防尾端再往上游多延伸、加固，或許就可以擋下洪水。」明利村長林萬成說，有的住家與工寮幾乎整棟被淹沒，甚至看不見屋頂，部分房屋僅剩半層樓露出水面。但道路被泥水覆蓋，人員難以進入勘災，目前尚無法掌握確切受損情況。他抱怨，之前不處理現在臨時抱佛腳，水這麼大根本封不起來。

    村民們也對政府怨聲載道，一名不願具名的居民說，早知道光復鄉是因為堤防發生水災，水利署卻後知後覺，「人為能預防的為何不做」，會勘時還說不會有事，有事會負責，現在淹成這樣，「拿什麼負責？」村長提醒也無人理會，導致洪水灌進村裡。「半個小時可以預防卻不做」，本來明利村不會淹水，結果現在淹成這樣，「這不是人禍什麼才是人禍」。

    另一名村民說，「這百分百就是人禍啊！」，當初疏濬一直在南岸光復那邊做，北岸這裡河床也是墊高，大家就一直要求九河局在堤防尾端那邊也是要做保護，但官員一直保證沒有問題、沒有危險，現在水就是從那裡進到社區啊！每天看著洪水一直流，看著自己的家被洪水沖進去，水位時高時低，就看著自己家泡在水中，農機、土地、農作什麼都毀了。

    住在重災區明利村四鄰的朝先生說，昨晚透過家中天花板監視器看到洪水湧進屋內，今天早上再看，整棟房子已泡在水中央，真的很難過。事情已經發生，也只能接受，但破口如果不修好，以後一定還會再淹，希望政府盡快修復堤防，讓村民能重返家園。

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過二天仍無退去的跡象，民眾透過監視器看家裡被淹沒。（明利村四鄰朝先生提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過二天仍無退去的跡象，民眾透過監視器看家裡被淹沒。（明利村四鄰朝先生提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過二天仍無退去的跡象，住家完全被洪水吞沒。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過二天仍無退去的跡象，住家完全被洪水吞沒。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播