基隆調和街黃水淹路面 山上疑現堰塞湖發生溢流

民眾發現在調和街山上有疑似「堰塞湖」，大雨溢流造成調和街淹水。（民眾提供）

受鳳凰颱風環流與東北季風共伴效應，基隆市昨天大暴雨，中正區調和街黃水淹路面，居民發現山上有個疑似「堰塞湖」，颱風來時溢流到山下路面，中正區長傅俊生表示，將邀相關單位會勘研議改善措施。

據基隆災害應變中心指出，基隆11日24小時累積雨量達311毫米，其中以暖暖區、七堵區和中正區雨量最大，有10餘處積淹水。中正區調和街則成了黃水河道，較低漥地區會卡車，工務局調派機具挖開路面將水引導到排水道中。

中正區砂子里長陳俊宇說，據指出調和街某大型社區下方，2個山凹間的低窪處，形成一個湖泊，這次雨勢太大，湖水溢出流到調和街路面。

中正區長傅俊昇表示，經查空照圖，應該是先前已形成的內地湖泊，形成多年，約有700平方公尺左右，這次鳳凰颱風帶來較高降雨量，湖泊水量溢流至調和街。

傅俊昇今天下午到現場查看，經查疑似堰塞湖距調和街約280多公尺，土地為私人所有，區公所近期會邀集工務處、產業發展處及土地所有權人共同會勘，有無立即危險，研議改善措施。

基隆中正區調和街十一日嚴重積淹水。（記者盧賢秀攝）

基隆中正區砂子里長傅俊宇說，調和街山上私人土地凹地形成疑似堰塞湖，大雨溢流造成調和街淹水。（記者盧賢秀攝）

