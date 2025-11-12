鳳凰加速「快閃恆春半島」 晚間登陸、深夜解除海陸警

中央氣象署11月12日下午2點鳳凰颱風路徑預測。（圖由中央氣象署提供）

鳳凰颱風加速朝恆春半島靠近。中央氣象署預估，鳳凰晚間登陸恆春半島後，短暫幾小時後，即快閃離開，預估深夜在陸地轉為熱帶性低氣壓，屆時將同步解除海陸警。

氣象署今天（12日）下午2時更新颱風資訊，鳳凰達輕颱下限，位於鵝鑾鼻西方約120公里處，以每小時23轉43公里速度，向東北前進。近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風；瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風；七級風平均暴風半徑120公里。陸警範圍維持嘉義以南、南投、花東、恆春半島，共8縣市。

請繼續往下閱讀...

預報員朱美霖表示，受太平洋高壓主導、導引氣流影響，鳳凰颱風往東速度加快，預計晚間登陸恆春半島，短暫幾小時後就快閃離開，預估深夜就會轉為熱帶性低氣壓，屆時將同步解除海陸警。後續熱帶性低氣壓出海，將轉變為溫帶氣旋。

朱美霖分析，鳳凰颱風現為輕颱下限，雲層結構較差，在垂直風切大的情況下，持續逐漸減弱；雖然登陸後將減弱為熱帶性低氣壓，但其接近過程，仍有風雨，沿海也要留意強風。

雨勢方面，朱美霖說明，今天下午基隆北海岸、北部有強降雨，中南部也斷斷續續出現雨勢，晚間由於颱風靠近，中南部雨勢增加。

週四東北季風增強，白天北台灣局部大雨，宜蘭山區也有明顯降雨；週五桃園、台北、東半部、恆春半島偶雨，其他地區多雲到晴。

週末2天東北季風減弱，桃園、台北、宜蘭短暫雨，其他地區多雲到晴。下週一（17日）新一波東北季風增強，週一及週二北宜花局部雨，台東、恆春半島零星雨。

未來1週溫度趨勢，朱美霖表示，台中以北週四至週五北部、宜蘭整天稍涼，下週一及週二新一波東北季風增強，各地有感轉涼，溫度明顯下降。

朱美霖提醒，今明兩天東北風明顯偏強，沿海空曠地區留意9至11級強陣風，海面浪高3至5米並有長浪，請避免前往海邊活動。

氣象署統計，10日凌晨0時至12日下午2時累積雨量，宜蘭東澳嶺1062毫米，新北大粗坑752毫米，台北擎天崗552毫米，台東牛頭山422.5毫米，基隆市國一S001K 410.5毫米；陣風方面，蘭嶼、東吉島12級，彭佳嶼11級，恆春、新屋10級。

鳳凰颱風來襲，中央氣象署說明降雨趨勢。圖為11月12日下午2點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

鳳凰颱風來襲，中央氣象署發布陸上強風特報。圖為11月12日下午2點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

未來1週溫度預測。（圖由中央氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法