    生活

    台鐵各列車晚間陸續恢復！彰化=潮州、花蓮=台東仍停駛

    2025/11/12 15:20 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵公司公布，今天晚間多處路段列車恢復行駛，但仍有部分路段停駛。（記者吳亮儀攝）

    受鳳凰颱風影響，台鐵多處路段列車一度停駛。台鐵公司今天（12日）下午公布晚間18時以後的最新營運狀況，多處路段恢復行駛，但西部幹線彰化=潮州間仍停駛；蘇澳新=蘇澳間全日停駛。

    台鐵公司說明，在東部幹線部分，對號列車樹林=花蓮間順行列車自438次（台北18：34開）起，逆行列車自285次（花蓮18：15開）起，恢復正常行駛。花蓮=台東間停駛。區間（快）車部分，樹林=台東間恢復正常行駛；蘇澳新=蘇澳間全日停駛。

    西部幹線部分，對號列車基隆=彰化間正常行駛（372次、385次、554次全區間停駛，653次七堵=彰化間行駛）；但彰化=潮州間停駛。區間（快）車則是基隆=彰化間正常行駛，彰化=潮州間視風雨狀況機動行駛。南迴線各級列車全區間停駛。

    支線部分，深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。明天台鐵的營運狀況，則在今晚公布。

    台鐵公司說明，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

