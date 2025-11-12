鳳凰減弱但災防中心示警11月曾有3地震 仍需注意坡地易致災

國家災害防救科技中心提醒，11月有3個規模4到5的地震，鳳凰颱風又帶來雨勢，應注意坡地不穩定的致災風險。（災防科技中心提供）

鳳凰颱風持續減弱並接近台灣，但仍有外圍環流、東北季風及地形交互影響，豪雨致災風險不能忽略，國家災害防救科技中心今（12日）整理，指出11月在東部、南部與中部有出現過3次芮氏規模4.1到5.3的地震，須注意坡地地層不穩定的致災風險。

災防科技中心指出，9日下午3點在東部有規模4.1地震，10日下午1點在南部規模5.3地震，今日凌晨4點26分在中部也有規模4.5地震，須注意地層不穩加上暴雨衝擊的致災風險。

中心也整理易致災區，包含宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市、新北市5縣市山區，並列出45個鄉鎮市區，其中宜蘭蘇澳、南澳、冬山、大同，與新北瑞芳、雙溪等地，已發布土石流紅色警戒，而花蓮秀林、新北萬里則是土石流黃色警戒。

重要道路也有21條應注意，包含台2（甲、丁），台7（甲、乙、丙），台8，台9（甲、丙、丁、戊），台11甲，台14甲，台20甲，台23，台26，台30等，慎防致災或易成孤島聚落。

災防科技中心也指出，受鳳凰颱風影響，馬祖海面監測到6.3公尺巨浪，南部、西部及東北部沿海須留意長浪影響。

