    首頁 > 生活

    颱風減弱澎湖機場重開 立榮13日加班機時刻表出爐

    2025/11/12 15:27 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖機場13日重新開場，立榮加班機時刻表出爐。（記者劉禹慶攝）

    鳳凰颱風來襲，澎湖空運被迫停航1.5日，隨著颱風威力減弱，明（13）日澎湖機場可望開場，重新恢復正常起降；因應封島後開放首日滯留澎湖旅客離境需求，立榮航空公司13日加開台北、高雄航線加班機，請有需求民眾逕向立榮航空公司全球資訊網、APP或7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票。

    澎湖地區因受到鳳凰颱風侵襲影響，航空公司基於確保飛航安全及防颱整備作業，12日全日澎湖往台灣本島航線、金門航線及七美航線的航班全部取消。原12日提供運量取消班次合計40航班（其中澎湖往台北11航班、澎湖往台中9航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南3航班、澎湖往高雄14航班、澎湖往金門1航班、澎湖往七美1航班），受影響訂位旅客共有1441人。

    立榮加班機13日上午7時10分台北─澎湖、上午8時45分澎湖─高雄；晚間6時30分台北─澎湖、晚間8時30分澎湖─台北。立榮航空官網：http://www.uniair.com.tw、電話（02）2508-6999。

    澎湖縣政府旅遊處提醒民眾，台中航線尚有空位、請勿重複訂位，若行程變動，應提前告知取消訂位，把機位保留給真正需要的民眾。縣府隨時視民眾機位需求持續爭取加班機，讓民生交通與旅遊運能取得最好的平衡，為民眾打造更安心的返家之路。

