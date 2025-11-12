為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中橫豁然亭路段落石阻斷交通 估明天15:00搶通

    2025/11/12 16:39 記者游太郎／花蓮報導
    中橫豁然亭路段落石不斷,預估明天下午3點搶通。(公路局提供)

    中橫豁然亭路段落石不斷，預估明天下午3點搶通。（公路局提供）

    受東北季風及鳳凰颱風外圍環流連日降雨影響，中橫公路157.7k豁然亭路段今天中午持續性落石阻斷交通，公路局東區養護工程分局緊急管制禁止人車進入，預定明天下午3點搶通。

    東工分局指出，太魯閣工務段派出人員、機械於現場守視搶修，同時於災點遠、近端管制交通，聯外道路重要路口電子資訊看板（CMS）公布阻斷訊息，避免用路人持續進入災害路段。

    中橫山區長時間降雨，邊坡含水量高，抗災能力降低，且雨、霧天候視線欠佳，太魯閣工務段評估後，預計明（13）日15時搶通，中橫公路關原至天祥（114.6k~167.4k）路段，除了157.7k豁然亭災點，其餘路段仍依原訂管制方式放行。

    公路局籲請用路人，山區道路地震、颱風過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請利用公路局「智慧化省道即時資訊服務網 」或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

    中橫豁然亭路段落石待搶通,交管禁止進入。(公路局提供)

    中橫豁然亭路段落石待搶通，交管禁止進入。（公路局提供）

    公路局太魯閣工務段人員,出動機具搶通落石的中橫豁然亭路段。(公路局提供)

    公路局太魯閣工務段人員，出動機具搶通落石的中橫豁然亭路段。（公路局提供）

