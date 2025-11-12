運研所調查：亞太往北美航點轉運 桃機22.1％勝東京羽田、香港

運研所數據顯示，桃園機場北美航線具轉運競爭力。（記者吳亮儀攝）

全球航空客運市場大致恢復至疫情前水準，交通部運輸研究所今天（12日）公布統計，在轉運總量方面，舊金山航線220萬人次最多，以亞太機場往前述北美航點轉運旅次占比看，桃園機場僅輸給南韓仁川機場，還贏過東京羽田機場、香港機場。

交通部運輸研究所今天舉行座談會，邀請專家學者、交通部航政司、民航局、桃園機場公司、航空公司、航空商業同業公會、大專院校交通相關科系所等共29人共同參與討論，這是為了解疫後東南亞旅次經前述機場中轉前往北美情形。

2024年桃園機場與北美間可直接連結之航點包括洛杉磯、舊金山、安大略、西雅圖、芝加哥、休士頓、紐約、溫哥華、多倫多，運研所利用空運資料庫蒐集旅客路徑資料，比較桃園等機場東向往前述北美航點的轉運情形。

在轉運總量方面，舊金山航線220萬人次最多，其後依序為洛杉磯216萬、紐約151萬、溫哥華103萬、多倫多88萬、芝加哥85萬、西雅圖84萬、休士頓30萬、安大略4.8萬；其中桃園機場以往舊金山航線轉運旅客量76萬最高，為所有航線之冠。

而東京羽田機場以往洛杉磯、芝加哥航線各62萬、38萬最多，仁川機場以往紐約、西雅圖航線各56萬、29萬最多，香港機場以往溫哥華、多倫多航線各33萬、26萬最高。

以亞太機場往前述北美航點轉運旅次占比看，仁川機場占比23.6%最高，桃園機場22.1%居次，其後依序為東京羽田機場21.6%、香港機場17%、東京成田機場12.6%、上海浦東機場3%，運研所指出，這顯示桃園機場於北美轉運市場具轉運優勢。

運研所表示，密集航網與航班為發展轉運機場基本要件，透過吸引鼓勵航空公司開闢新航線、於原有航線增飛班次及業者間強化聯營合作等方式，擴增桃園機場連結航點及航班量，有助提升其轉運競爭優勢，增加轉運旅客量。

各機場往北美九航點轉運旅次占比情形。（運研所提供）

2024年東南亞旅客經桃園及鄰近機場往北美中轉旅客量統計。（運研所提供）

