鳳凰颱風逼近南部 商港啟動管制

鳳凰颱風可能於今（12）日傍晚從南部登陸，臺灣港務公司指出，目前我國商港僅基隆、臺北及安平港維持船舶正常進出港，其餘港口受風浪影響已實施進出港管制，並將持續視颱風最新動態滾動檢討調整港口管制作業。

高雄港、安平港今中午接觸到鳳凰颱風7級暴風圈，隨即實施管制。

因應鳳凰颱風逼近，臺灣港務公司今（12）日召開第2次防颱準備會議，由董事長周永暉主持，總經理王錦榮率相關主管及同仁透過視訊方式與會。

目前我國商港僅基隆、臺北及安平港維持船舶正常進出港，其餘港口實施進出港管制，港務公司將視颱風最新動態滾動檢討調整港口管制作業，各港同步執行港區巡檢作業，要求在港船舶加強繫纜、留守足夠人力，以即時因應突發狀況。

周永暉會中提示，各港務必加強邊坡、海堤、易淹水區域等高風險地點巡查，並落實事故船舶監控、裝卸機具繫固、漂流物防範等整備作業，預防可能災情發生，亦應善用智慧監控及AI相關科技工具，強化災害期間即時監控與應變能力。同時提醒各單位同仁執行勤務時，務必注意自身安全，並請港勤公司備妥拖船人力，隨時支援各港船舶調度需求。

臺灣港務公司表示，將持續與氣象署、航港局及海巡署等相關單位保持密切聯繫，即時掌握天候資訊，全面落實各項防颱整備工作，以確保商港設施安全與營運穩定。

周永暉（左2）主持防颱會議。（臺灣港務公司提供）

