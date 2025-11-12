為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風逼近南部 商港啟動管制

    2025/11/12 14:59 記者洪臣宏／高雄報導
    臺灣港務公司透過視訊召開防颱準備會議。（臺灣港務公司提供）

    臺灣港務公司透過視訊召開防颱準備會議。（臺灣港務公司提供）

    鳳凰颱風可能於今（12）日傍晚從南部登陸，臺灣港務公司指出，目前我國商港僅基隆、臺北及安平港維持船舶正常進出港，其餘港口受風浪影響已實施進出港管制，並將持續視颱風最新動態滾動檢討調整港口管制作業。

    高雄港、安平港今中午接觸到鳳凰颱風7級暴風圈，隨即實施管制。

    因應鳳凰颱風逼近，臺灣港務公司今（12）日召開第2次防颱準備會議，由董事長周永暉主持，總經理王錦榮率相關主管及同仁透過視訊方式與會。

    目前我國商港僅基隆、臺北及安平港維持船舶正常進出港，其餘港口實施進出港管制，港務公司將視颱風最新動態滾動檢討調整港口管制作業，各港同步執行港區巡檢作業，要求在港船舶加強繫纜、留守足夠人力，以即時因應突發狀況。

    周永暉會中提示，各港務必加強邊坡、海堤、易淹水區域等高風險地點巡查，並落實事故船舶監控、裝卸機具繫固、漂流物防範等整備作業，預防可能災情發生，亦應善用智慧監控及AI相關科技工具，強化災害期間即時監控與應變能力。同時提醒各單位同仁執行勤務時，務必注意自身安全，並請港勤公司備妥拖船人力，隨時支援各港船舶調度需求。

    臺灣港務公司表示，將持續與氣象署、航港局及海巡署等相關單位保持密切聯繫，即時掌握天候資訊，全面落實各項防颱整備工作，以確保商港設施安全與營運穩定。

    周永暉（左2）主持防颱會議。（臺灣港務公司提供）

    周永暉（左2）主持防颱會議。（臺灣港務公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播