今早已達到地磁擾動定義最強等級！ 鄭明典曝預估影響

受太陽表面活躍區發生顯著日冕物質拋射事件影響，中央氣象署太空天氣作業辦公室今天（11日）預告，今天晚間8時地磁擾動增強，預估持續影響24小時至明晚為止，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。對此，前氣象局（署）長鄭明典表示，今天早上發生中的地磁擾動事件，已經達到地磁擾動定義的最強等級，並提醒會帶來的預估影響。

中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，受到太陽表面活躍區AR4274於11月10日發生顯著的日冕物質拋射事件，預期11月11日晚間通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據模式資料分析，地磁擾動預估將明顯增強，並自台灣時間今晚8點起持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級，地磁擾動指數7、等級G3。

鄭明典在臉書PO文表示，非常強烈「地磁擾動」今天早上發生中的地磁擾動事件，已經達到地磁擾動定義的最強等級！預估影響，其他系統：線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。

鄭明典指出，電力系統，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞；太空飛行器操作系統，表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

