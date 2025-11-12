桃園南門市場受損區盼趕年底前完成重建 市府擬發每攤3萬救助金

桃園區南門市場大火，漁市場及公有市場幾被燒毀。（資料照，記者鄭淑婷攝）

有逾60年歷史的桃園市桃園區南門市場5日大火，漁市場及公有市場幾被燒毀，市長張善政今（12）日主持市政會議時說明重建進度，市府將分2期重建，17日將開始進行燒毀區域的拆除工程，接續重建工程希望趕在年底前完工，同時一併整頓南門市場外攤環境，此外，市府也將發放緊急應變救助金，初步規劃每攤3萬元。

張善政表示，南門市場火警發生後，市府團隊可以說是總動員，在環境清理上，環保局加班清出約46公噸災後廢棄物，並進行至少2次環境消毒，10日為了避免鳳凰颱風造成2次災害，建管處預防性拆除約550平方公尺的危險結構，接下來正式拆除工程將於17日進行到12月1日，為期15天，週邊路段將交管。

請繼續往下閱讀...

至於市場火災原因，張善政說明，因部分證物需送消防署鑑定，還需要一點時間，待結果出爐後會儘速完成火災調查報告，保險部分，南門市場初判可計入火險理賠，已有部分攤商完成估價，後續也請桃園區公所持續協助；而火災造成攤商無法做生意，市府也研議比照非洲豬瘟防疫期間的作法，在法令規範內找出最大的協助空間，將核發急難應變救助金，初步規劃每攤可領取3萬元。

張善政表示，南門市場災後重建將分2期進行，第1期針對北區未受損區域，預計11月底前全面恢復用電；第2期針對南區受損區域，已由建築師完成現勘與設計，待拆除工程完畢後即可接續施工，目標希望趕在年底前完工，同時也會一併整頓南門市場外攤環境。

張善政表示，為了統整市場重建業務，市府將成立「南門市場重建專案小組」，集結市府各局處力量以加快後續復業、協助及重建進度，讓所有問題都能有專責的窗口。

桃園區南門市場大火，漁市場及公有市場幾被燒毀，圖為空拍圖。（消防局提供）

市長張善政12日主持市政會議，說明南門市場重建進度，預計分兩期進行，目標趕在年底前完工。（記者鄭淑婷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法