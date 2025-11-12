北士科就業人口估達6萬 議員要求交通、生活機能要先行規畫

北士科確定落腳在T17、18，北市產業發展局今（12）日到議會財建委員會進行開發現況專案報告。北市議員李明賢表示，認為交通、生活機能需要提前規劃。（記者孫唯容攝）

北士科確定落腳在T17、18，北市產業發展局今（12）日到議會財建委員會進行開發現況專案報告。北市議員李明賢表示，認為交通、生活機能需要提前規劃。產發局長陳俊安表示，預估廠商進駐後，就業人口會到5.5萬到6萬人，約內科三分之二，大眾運輸也會滾動式檢討。

陳俊安指出，目前北士科園區土地開發率為58%，並有48家企業進駐，專區面積為市有地9.76公頃加上私有地15.13公頃，共有面積24.89公頃，後續周邊T3、T4、T12市有地也將以相關產業的國內外優質企業，作為招商推廣對象。

李明賢提出質疑，以內科經驗來看，交通是很重要的問題，從北士科到內科、南軟變成科技產業廊帶，目前車流是否有做出分析？多少是從士林整個區域到內科上班？多少是從外部到士科去上班？未來北士科進駐飽和之後，常進出的人口會有多少人？內科是否能「瘦身」，廠商可以轉而進駐到北士科，或是產業做出調整，是否有在計畫之中？

陳俊安表示，交通局一直有針對北士科整體的交通運輸量能做檢討，包含福國路、承德路口在上班尖峰時段會出現擁塞情況，透過號誌的秒數調整、左轉中央道的調整，進而舒緩尖峰時段的車潮，目前福國路的延伸工程已經通車，確實快速把北士科車潮帶到洲美快速道路，目前大眾運輸以公車為主，從北士科到芝山、劍潭捷運站，園區公車包含路網的停靠站點、每班車的間距都進行滾動式的討論。

陳俊安也說，未來如果產專區都已經興建完成，常駐就業人口約落在5.5到6萬之間，為內科3分之2到2分之1的人數。至於內科內的AI供應鏈廠，有零星廠商開始規畫，如果要遷移，公司要內部評估，目前沒有移動現象。

議員陳賢蔚也表示，目前輝達要進駐，北士科公有地僅有9公頃，重點是在私有地，未來恐出現搶地、搶辦公室當二房、三房東賺一手，如何協助私有地銜接真正對AI基地有需求的業者，必須研議一套辦法。

