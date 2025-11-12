「來自台灣的愛！」我國稻米援外 今年預計送出2.12萬噸

我國自2002年開始援外稻米措施。（農糧署提供）

我國主要糧食生產以稻米為主，又因可一年兩穫，加上飲食習慣變遷，稻米生產量遠高於需求量，農業部自2002年起和外交部、非營利組織合作，將我國的部分公糧捐助給需要糧食援助的國家，農糧署表示，今年將預計提供2.12萬噸白米，發揚台灣愛心軟實力。

許多國家受戰亂或氣候因素如洪水、連續乾旱等影響導致飢荒，我國自2002年起開始國際人道援助糧食措施，迄今已援助45個國家、46.8萬噸白米，農糧署副署長黃昭興表示，這些援助都是在不影響國內糧食安全、不影響國際貿易秩序、無償原則下進行，今年也將再與交部及慈濟基金會、世界展望會、好鄰居協會等NGOs合作，提供2.12萬噸白米，援助17個國家，每一袋米都會標註「Love From Taiwan（來自台灣的愛）」。

黃昭興表示，農糧署主要是提供白米，後續出口與送到國外有需求的民眾手上，則有賴外交部與非營利組織協助，許多NGO團體的人員都是冒著人身安全風險發送物資，也會因應當地民情採直接發放食米或搭配其他物資一起發放，有的煮成熟食供餐食用，有的發給社區弱勢或作成學童午餐，照顧對象包含當地獨居長者、孤兒、殘障、幼學童等弱勢與長期照顧戶，解決當地民眾的飢餓問題。

除援外稻米外，我國也持續稻米外銷，黃昭興表示，在國內糧食安全沒有疑慮下，才會擴大稻米外銷，今年台灣米在日本外銷取得佳績，明年會繼續鞏固市場。

每包援外稻米都會標註「Love From Taiwan」。（農糧署提供）

