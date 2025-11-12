「社區服務模式」助藥癮者回歸社會 服務量能擴大至348床

治療性社區的住民可在工作人員帶領下，重新建立人際關係，並逐步開放個案外出上班、就學，回歸社區生活。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（示意圖）

衛福部心理健康司今日舉辦「114年度藥癮治療性社區期末成果發表暨國際研討會」。心健司科長許育華說，尋求藥癮治療服務與社區服務模式幫助的個案逐年增加，顯示越來越多藥癮者願意向外求助，目前社區服務模式服務量能已擴大至348床，可幫助藥癮者漸進式回歸社會。

許育華說，近年來法務部頒訂施用毒品的總人數沒有明顯增加趨勢，但在衛福部提供藥癮治療服務人數方面，從2021年約1.3萬人，成長到今年10月約1.6萬人，服務使用人數逐年成長。

許育華指出，在毒品施用人數沒有明顯成長的情況下，使用藥癮治療服務與社區服務模式的個案數增加，顯示有更多的藥癮者願意尋求專業醫療協助，是好的趨勢，對於未來復發、毒品再施用等會有較好的預防效果。

此外，許育華說，為發展藥癮者的社區復健服務，衛福部自2019年起，協同利伯他茲教育基金會、草屯療養院茄荖山莊、台灣露德協會朝露農場、台灣基督教主愛之家輔導中心、屏東縣私立基督教沐恩之家、基督教晨曦會等6家機構，推動「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」。

自社區服務模式擴大推動以來，服務量能至今已達到348床，許育華表示，作為收治個案隔離原生家庭、環境的處遇機構，這類社區收治對象以中壯年安非他命濫用個案為多，住民可以彼此互動、交流，並在工作人員帶領下，重新建立人際關係，並逐步回歸社區生活。

許育華提到，這類治療性社區與勒戒所最大的不同在於，勒戒所只要時間期滿，就會讓個案直接回到社會，治療性社區則可提供認知行為介入、導正行為，並逐步開放個案外出上班、就學，協助個案恢復，通常會持續治療18個月，部分機構會依據個案情況調整治療期間。

心健司長陳柏熹說，早期藥物濫用以強力膠為多，後來有海洛因，近幾年則以安非他命等興奮性的毒品為主，以往戒癮多在監所、醫療機構中進行，個案與社區完全隔離，期滿後很難重新回歸社會，透過社區服務模式，幫助個案與社區維持一定的連結，可幫助個案漸進式回歸社會。

