    首頁 > 生活

    北市國內旅客雙北市民佔過半 最愛信義商圈

    2025/11/12 15:15 記者何玉華／台北報導
    台北市東區信義商圈有101地標，是國人到台北市旅遊主要的造訪據點。（記者何玉華攝）

    台北市政府主計處依據交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查」最新調查指出，去（2024）年國人國內旅遊造訪台北市景點的旅次是6都最高，來訪旅客居住的縣市以新北市最多，雙北市民就佔了過半，桃園市民不到1成居第三。台灣旅遊狀況調查報告中指出，除了東部地區旅遊者以來自北部及南部地區居多外，其他地區的旅客都以居住該區的民眾較多。另根據調查報告，國內旅遊主要到訪據點前10名中，台北市繼2023年東區信義商圈入列後，2024年再新增西門町上榜。

    主計處引述交通部調查結果指出，去年國人國內旅遊到訪台北市景點的旅次占全年旅次比率12.6%，為六都最高，新北市11.9%次之、台中市10.9%居第三；與前一年（112年）比較，台北市增加1.7個百分點最多、桃園市增加0.6個百分點次之、台中市增加0.3個百分點居第三。    

    觀察不同年齡層的國內旅遊動向，青年、中壯年及樂齡族到訪台北市景點的旅次比率分別為14.7%、10.5%及10.5%，較前一年分別增加1.7個百分點、1.5個百分點、0.6個百分點；另到訪台北市景點的旅客居住市縣，以來自新北市占29.4%最多、台北市20.8%次之、桃園市9.8%居第三，顯示到訪台北市景點的旅客以台北市民及鄰近市縣居民居多。

    台北市東區信義商圈空橋發達，民眾逛街舒適，是國人到台北市旅遊主要的造訪據點。（記者何玉華攝）

