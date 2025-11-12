鳳凰風雨不如預期 黃偉哲：仍須充分準備

黃偉哲視察安南區六塊寮排水。他表示，鳳凰颱風雖然風雨未如丹娜絲颱風猛烈，仍須充分準備。（圖由南市府提供）

鳳凰颱風來襲，台南市今天停班停課，但風雨並不如預期。台南市長黃偉哲今天視察排水防汛表示，台南目前受到鳳凰颱風暴風圈影響，雖然風雨未如丹娜絲颱風猛烈，仍須充分準備，呼籲民眾注意安全，希望此次風災能損害降到最低，讓市民平安度過颱風。

台南市長黃偉哲今天中午前往安南區六塊寮排水區視察，實際瞭解怡安路與安豐六街口災修工程及設置抽水機組的情形。黃偉哲說，今日特別視察的地區，於7月丹娜絲颱風期間因工程施作，需保留工程車進出而產生缺口，當時以太空包暫時防護，卻因縫隙滲水導致淹水。今年10月缺口已全數完成，如再遇暴雨就不會淹水，但面對鳳凰颱風，市府相關單位仍要做好萬全準備，以確保排水系統完善運作。

南市水利局表示，六塊寮排水為台南市安南區重要區域排水之一，屬鹽水溪排水右岸支流，沿岸聚落分佈、人口密集，向中央爭取獲得補助15.7億元推動六塊寮沿線排水整治工程，採逐年分段方式改善六塊寮排水。

水利局表示，規劃於六塊寮排水與鹽水溪排水匯流處，利用公共設施用地增設抽水站，加速抽排，另規劃利用新順橋旁公園用地，設置滯洪空間，於暴雨時蓄積水量避免水位上升，相關工程完工後，能提高六塊寮排水下游段聚落（安慶里、安順里、新順里及安東里）防洪能力，提升保護人口約2.3萬人。

