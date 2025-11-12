為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰風雨不如預期 黃偉哲：仍須充分準備

    2025/11/12 14:30 記者蔡文居／台南報導
    黃偉哲視察安南區六塊寮排水。他表示，鳳凰颱風雖然風雨未如丹娜絲颱風猛烈，仍須充分準備。（圖由南市府提供）

    黃偉哲視察安南區六塊寮排水。他表示，鳳凰颱風雖然風雨未如丹娜絲颱風猛烈，仍須充分準備。（圖由南市府提供）

    鳳凰颱風來襲，台南市今天停班停課，但風雨並不如預期。台南市長黃偉哲今天視察排水防汛表示，台南目前受到鳳凰颱風暴風圈影響，雖然風雨未如丹娜絲颱風猛烈，仍須充分準備，呼籲民眾注意安全，希望此次風災能損害降到最低，讓市民平安度過颱風。

    台南市長黃偉哲今天中午前往安南區六塊寮排水區視察，實際瞭解怡安路與安豐六街口災修工程及設置抽水機組的情形。黃偉哲說，今日特別視察的地區，於7月丹娜絲颱風期間因工程施作，需保留工程車進出而產生缺口，當時以太空包暫時防護，卻因縫隙滲水導致淹水。今年10月缺口已全數完成，如再遇暴雨就不會淹水，但面對鳳凰颱風，市府相關單位仍要做好萬全準備，以確保排水系統完善運作。

    南市水利局表示，六塊寮排水為台南市安南區重要區域排水之一，屬鹽水溪排水右岸支流，沿岸聚落分佈、人口密集，向中央爭取獲得補助15.7億元推動六塊寮沿線排水整治工程，採逐年分段方式改善六塊寮排水。

    水利局表示，規劃於六塊寮排水與鹽水溪排水匯流處，利用公共設施用地增設抽水站，加速抽排，另規劃利用新順橋旁公園用地，設置滯洪空間，於暴雨時蓄積水量避免水位上升，相關工程完工後，能提高六塊寮排水下游段聚落（安慶里、安順里、新順里及安東里）防洪能力，提升保護人口約2.3萬人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播