南鐵地下化延至2031完工 地底工程「神秘車輛」現身

導電軌工程車，動力車與平車。（圖擷自「交通部鐵道局粉專」）

台南市區鐵路地下化工程，可說是一波三折！因用地取得、文資調查、物價上漲和勞工短缺等因素，進度受影響，全線實際完成77.44%，經交通部提報，行政院今年4月核定第3次修正計畫，完工期程從明（2026）年再延到2031年，總經費412.643億元。

南鐵地下化全長8.23公里，北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里，新增林森站與南台南站。計畫自2009年核定，計畫期程歷經3次修正後，預計明年12月地下軌道將先通車，林森站與南台南站分別於2029年9月與2030年9月啟用，整體工程則在2031年3月完成。

請繼續往下閱讀...

施工困難度高，因工程沿線緊鄰台鐵營運路線及電氣化設備，施工期間必須維持正常列車運行，還要隨時調整旅客動線，安排路線封鎖、斷電等作業，確保對營運影響最小。未來完工後，地下化不只改善交通，還能節能減碳，打造綠色廊帶與都市綠洲，將騰空的鐵路空間轉為公共場域，連結鐵路兩側斷裂的都市紋理，增強都市軸線與巷弄連續性。

目前各標段進度分別為，南台南站C214標94.49%、林森站C213標75.09%、台南車站C212標76.65%、台南北段C211標93.79%。

「交通部鐵道局」臉書粉專貼文分享最新進度，目前僅剩台南站至林森站間部分路段尚未鋪軌，其他路段已陸續有軌道工作用輪車進場施工。工程團隊安排行車管制員，負責輪車進場、施工動線、跨線需求及重疊施工時段，確保轉轍器、道岔等安全運作，「期待神秘軌道車輛一一現身登場」，地下化新線軌道預計明年初全部接通。

林森-南台南間佈放纜線的軌路兩用挖土機聯結纜線平車。（圖擷自「交通部鐵道局粉專」）

神秘的勝利號與成功號平車。（圖擷自「交通部鐵道局粉專」）

南鐵地下化工程展延至2031年全部完工，明（2026）年底則先完成地下軌道通車。（記者洪瑞琴攝）

南鐵地下化工程計劃期程，第2次修正是2026年完工。（擷自交通部鐵道局官網）

南鐵地下化工程計劃期程，第3次修正展延至2031年完工。（擷自交通部鐵道局官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法