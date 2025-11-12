為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲 台南永康大灣排水破堤工程警戒

    2025/11/12 14:24 記者吳俊鋒／台南報導
    永康國光五街跨越大灣排水段正進行路面墊高工程，區長李皇興（左）現場巡查防颱準備。（記者吳俊鋒攝）

    永康國光五街跨越大灣排水段正進行路面墊高工程，區長李皇興（左）現場巡查防颱準備。（記者吳俊鋒攝）

    「鳳凰」颱風侵襲，台南轄內各重要河川沿岸全面戒備，永康區國光五街跨越大灣排水段正推動路面抬升計畫，改善積淹，因屬破堤工程，不能大意，公所今午再度進行巡查，了解施作單位是否已落實相關防護，避免大雨時成為潰流的缺口，引發災情。

    永康區長李皇興前往勘查，並聽取監造單位的簡報，會持續監測水位高度，緊急應變，並確認帆布、太空包，以及必要時，派上用場的機具都已進駐，全力落實防颱工作。

    永康大灣排水是仁德三爺溪的上游，流經之處都人口密集，防洪工作相當重要，尤其沿岸的地勢都較為低漥，政府不斷投入經費，全力治理，降低大雨易淹的災情，持續歷經颱風的考驗後，已見改善效益。

    李皇興指出，國光五街是崑山國小正門往高速一街最便捷的要道，但在跨越大灣排水段附近，颱風豪雨時，路面容易積淹，阻礙通行，政府斥資展開墊高工程，但施作需要，堤防連接點會暫時成為缺口，必須特別注意安全防護。

    現場的抬升橋面與底下箱涵等部分，進度會比較快，至於整體道路工程，則趕在明年汛期前完成，李皇興提到，屆時可改善國光五街往返高速一街就遇雨易淹的問題，交通更順暢。

    永康國光五街跨越大灣排水段正進行路面墊高工程，鳳凰颱風來襲，防災準備令人關切。（記者吳俊鋒攝）

    永康國光五街跨越大灣排水段正進行路面墊高工程，鳳凰颱風來襲，防災準備令人關切。（記者吳俊鋒攝）

    永康國光五街跨越大灣排水段正進行路面墊高工程。（記者吳俊鋒攝）

    永康國光五街跨越大灣排水段正進行路面墊高工程。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播