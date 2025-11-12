花蓮馬太鞍溪水止不住 萬榮鄉明利村持續泡水中

經濟部水利署長林元鵬今天與花蓮縣長徐榛蔚、萬榮鄉長梁光明等人前往明利社區了解淹水情形。（縣府提供）

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過二天仍無退去的跡象，明利村低窪地區仍泡在水中，水流並沿台九線道路北上往鳳林長橋一帶，水利署目前在北端佈設擋水板防護。經濟部水利署長林元鵬說，後續就是繼續在進水點擋水，目前無法立即的達到阻斷效果。

經濟部水利署長林元鵬今天與花蓮縣長徐榛蔚、萬榮鄉長梁光明等人前往明利社區，林元鵬說，持續拋大型鼎塊來阻水，但沒辦法馬上有效，然後往北的水流部份，用太空包，或者是防汛擋板等來做這個保護，目前水流往北流之後，剛好在萬榮國中的對面，就走長橋排水往花蓮溪的方向轉彎出去，所以現在就是與縣政府合作，確保長橋排水的順暢，這樣水流就不會繼續往北走，避免影響萬榮國中、鐵路系統。

林元鵬說，這次淹水原因主要是，進水點剛好是左岸萬榮堤防的最後端，那跟堤防相交的部分，其實是1個高地，它是1個道路跟高坎的位置，那隨著這個923堰塞湖後，河床淤積狀況嚴重，在加上因為現在各個工程單位在做水路改道等工程，所以這個河川流入是有一些擺盪情形，往堤防尾端這裡流入明利社區。

縣長徐榛蔚指出，堰塞湖及馬太鞍溪上游仍有大量水勢，水利署評估短時間內難以完全阻斷水流，明利村馬太鞍聚會所周邊仍被洪水淹沒，水流持續沖刷聚會所旁道路與地基，造成周邊土壤鬆動。另因萬榮鄉明利村聯外道路（花45線）中斷，目前僅有萬榮林道可作為對外聯絡通道，交通往返受限，目前颱風期間仍處於高水位警戒，呼籲民眾務必依指示避難，並安心留在收容所。

許多撤離的明利村民待在高處往下看著洪水摧殘家園，家當、車子、貨櫃倉庫不斷的被洪水帶走從村民眼前流過，有些村民也透過家裡的監視器，看著洪水往住家內灌，情緒相當悲痛，覺得當初把堤防尾端再往上游多延伸、加固，或許就可以擋下洪水。明利村長林萬成說，村民住家有的幾乎滅頂，有的全毀消失在水中，之前不處理現在臨時抱佛腳，水這麼大根本封不起來。

村民痛批說，「這百分百就是人禍啊！」，當初疏濬一直在南岸光復那邊做，北岸這裡河床也是墊高，大家就一直要求九河局在堤防尾端那邊也是要做保護，但官員一直保證沒有問題、沒有危險，現在水就是從那裡進到社區啊！每天看著洪水一直流，看著自己的家被洪水沖進去，水位時高時低，就看著自己家泡在水中，農機、土地、農作什麼都毀了。

