68年來僅5個！ 鳳凰颱風循罕見第8類路徑襲台

侵台颱風路徑分為10類。（圖擷取自中央氣象署官網）

台灣颱風路徑分成10類，鳳凰颱風若如預估登陸台灣，並由西向東掃過恆春半島，其將被歸類為罕見的第8類路徑。根據氣象署歷史資料，68年以來僅5個颱風循此路徑侵台。

侵台颱風路徑分為10類，第1至9類有明確定義，第10類為其他特殊路徑。第8類指通過台灣南部海面向東或東北進行的颱風，氣象署統計，1911至2024年第8類佔整體颱風約3.31％，是數量最少類別。

氣象署自1958年累積較完整颱風資料，僅5個颱風為第8類，分別是1959年10月巴布絲、1995年9月賴恩、1996年5月凱姆、2001年5月西馬隆、2003年11月米勒，強度為輕度或中度。官方統計，賴恩及米勒颱風皆釀1死、3失蹤，都發生豪雨、公路坍方。

第8類路徑罕見原因，預報員黃恩鴻說明，多數颱風自西太平洋生成，東往西靠近台灣；若要西向東（西南方往東北方），就得要繞圈走，或自南海北上，但所需條件包括太平洋高壓弱、北邊低壓系統導引氣流等，颱風好發季節在夏天，較不易符合條件。

中央氣象署11月12日上午8點鳳凰颱風路徑預測。（圖擷取自中央氣象署提供）

