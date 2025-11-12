為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市久停車輛拖吊一年倒貼3千多萬 市府修正自治條例提高費率

    2025/11/12 14:19 記者甘孟霖／台北報導
    北市修改自治條例，將停管處轄管公有停車場內車輛，定義10天即為久停，15天可拖吊。（資料照）

    北市修改自治條例，將停管處轄管公有停車場內車輛，定義10天即為久停，15天可拖吊。（資料照）

    為改善交通秩序，台北市制定「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，考量車輛久停狀況仍嚴重，另成本上一年拖吊費要倒貼3、4千萬元，台北市停車管理工程處擬修法，今（12日）於議會法規委員會決議，將原本定義30天久停，縮短為10天即為久停，15天即可拖吊，也將拖吊費用從900元提高至1500元。

    停管處長劉瑞麟說明，為改善台北市停車秩序，將久停於路邊、路外公有停車場不收費格位，以及委外經營公有停車場車輛都納入管理，並考量目前收取之移置費用已不符合實際成本，因此提出修正自治條例。

    劉瑞麟說，久停案件最大宗為小客車，現行規定停車30天為久停，經通知15天未移後可逕行拖吊，希望修改為15天久停、7天通知期；成本方面，現行小客車拖吊費用僅跟違規民眾收取9百元，但台北市委外業者付出成本每輛卻高達約1300元， 一年下來要多付給業者3、4千萬元，都由停管基金支應，長此以往入不敷出，希望調整為1300元。

    國民黨議員秦慧珠表示，縮短為「15+7」模式，在六都算起來還是最寬鬆，而台北市土地面積又是六都最小，停車成本最高，應該將法令更加嚴格，建議改成「10+3」；拖吊費用部分，還要市民用公帑來倒貼埋單，這也不合理，建議將小客車拖吊費用修改為1500元。民進黨議員陳賢蔚也說，定義10天為久停沒問題，也跟周邊的新北、桃園一致。

    針對久停時長認定，劉瑞麟表示，一開始停管處修訂「15+7」是希望能夠循序漸進，坦言要一次到位確實會比較困難。

    幾經討論過後，法規會拍板將久停、拖吊的時間修訂為「10+5」模式，10天即為久停，5天張貼書面通知後未移車即拖吊；另將小客車的移置費用訂為1500元，其餘車輛類型由於數量少，費用再由北市府另訂；保管費則由現行費用翻倍，逾5天未取則達3倍計，以小客車來說，每半天保管費未來200元起跳。此案審查通過，將送議會大會審議，通過後即可實行。

    此外，民眾黨議員陳宥丞也指出，該條例僅適用「停管處轄管」的停車場，但學校、區公所等也是公有停車場，卻不受此條例管，不應該一事兩制，多位議員也認同此看法；最終，法規會提出附帶決議，北市其餘機關學校，參考該自治條例規定，於3個月內檢討轄管停車場久停事宜處理方式，送法規會備查。

