中部治理平台因「鳳凰」破局？ 許淑華：颱風假仍要因地制宜

南投縣是中部唯一不放颱風假的縣市，縣長許淑華說，颱風假考量要有科學數據，且因地制宜。（記者陳鳳麗攝）

鳳凰颱風威力持續減弱，中部4縣市僅南投縣今天沒有放颱風假，是否代表中部治理平台破局？南投縣長許淑華表示，各縣市颱風假仍要依中央氣象署的科學數據，中彰雲有臨海鄉鎮區，而南投縣不靠海，環境條件、雨量風速不同，因地制宜下而做出的決定。

鳳凰颱風威力不斷遭破壞，未登陸已轉為輕颱，登陸可能再轉為熱氣壓，中彰投雲4縣市，只有南投縣未放颱風假，不少南投縣民到南投縣府、縣長臉書留言「咕嚕咕嚕」，並怒指南投縣乾脆從中彰投生活圈脫鉤。

南投縣長許淑華表示，放不放颱風假是縣市長經常會遇到的問題，平常心看待網友留言「咕嚕咕嚕」或其他指責。

此次南投縣是以氣象署的颱風預報數據，風速、最大陣風和雨量皆未達停班停課標準，且昨晚與信義鄉、仁愛鄉聯絡，了解山區狀況，確定縣內無風無雨，因此決定今天照常上班上課。

許淑華也說，颱風假要看各縣市環境、氣候狀況，昨晚有跟其他縣市聯絡過，由各縣市因地制宜，中部治理平台依然是合作平台。

南投縣立旭光高中的外縣市老師和學生踴躍到校上課。（旭光高中提供）

