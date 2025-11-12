彰化芬普尼蛋4天僅追回2、3萬顆 食藥署：消費者可能直接丟棄

彰化文雅畜牧場出產部分批次雞蛋含有超量的芬普尼，已回收下架，該案場也移動管制，並且後續雞蛋必須逐批查驗。（資料照，高雄市衛生局提供）

彰化縣文雅牧場生產的多批雞蛋遭檢出農藥「芬普尼」殘留超標，且至少15萬顆同牧場、同洗選場生產的蛋品流往彰化以外的9個縣市，各地衛生局8日啟動下架回收作業，衛福部食藥署也在9日對外公布受影響品項與溯源碼。食藥署副署長蔡淑貞說，截至昨日僅追回約2、3萬顆，問題蛋品可能有部分遭消費者直接丟棄，因此無法全數回收。

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋於11月4日於賣場遭檢出農藥「芬普尼」超標，彰化縣衛生局5日要求下架回收同批產品，6日再赴洗選場檢驗，8日確認尚有其他同畜牧場生產的蛋品出現芬普尼超標情況，並通知相關衛生單位，啟動回收下架作業，食藥署則於9日對外公布問題蛋品相關資訊。

蔡淑貞表示，衛福部持續與各地衛生局保持密切合作與聯繫，農業部也已對問題部場進行管制，至於市面流通蛋品方面，目前各縣市衛生單位持續進行回收作業，截至昨天下午已回收「約2、3萬顆」，且因問題產品品項、溯源碼明確，「消費者不見得會退貨，也可能直接丟棄」，因此回收數量可能低估。

此外，蔡淑貞說，如果民眾買到溯源碼「I47」開頭的雞蛋，可以選擇不吃或直接丟棄，也可以返回購買處退貨回收，食藥署會配合環境部垃圾回收政策進行銷毀。

